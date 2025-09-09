Γιώργος Παπαναστασίου: 19 Σχολικές μονάδες ανανεωμένες στο Δήμο Αγρινίου πριν το πρώτο κουδούνι

Γιώργος Παπαναστασίου: 19 Σχολικές μονάδες ανανεωμένες στο Δήμο Αγρινίου πριν το πρώτο κουδούνι
19 ανανεωμένες σχολικές μονάδες στον Δήμο Αγρινίου, παρουσίασε σε βίντεο ο δήμαρχος, Γιώργος Παπαναστασίου, έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές πριν το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς.

 

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αναφέρει:

Σχολεία στο Αγρίνιο και στις Τοπικές Κοινότητες αναβαθμίστηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να προσφέρουν:
  • Ασφάλεια
  • Άνεση
  • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον μάθησης
Συγκεκριμένα:
  • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 5ος & 6ος
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Ρίγανης, Οχθίων, Μεγάλης Χώρας, Γιαννουζίου, Παράβολας, 2ο Καινουρίου, 9ο, 13ο, 14ο (Στάδιο), 17ο, 23ο (Ριγανά), Αγίου Κωνσταντίνου
  • ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Ρίγανης, Γαβαλούς, Στράτου, 11ο-17ο, & 1ο Αγρινίου
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ Παναιτωλίου
Η φροντίδα για την εκπαίδευση συνεχίζεται. . .

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δήμος Αγρινίου, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;