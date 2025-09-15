Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του τραγουδιστή με σοβαρό πρόβλημα υγείας

Δύσκολες ώρες για τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τα τελευταία 24ωρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την περασμένη Παρασκευή ο γνωστός τραγουδιστής πέρασε στη νομική αντεπίθεση εις βάρος της οικογένειάς του, μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης στην εκπομπή Βuongiorno με τη Φαίη Σκορδά, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περνούσε δύσκολες ώρες με ένα ιατρικό της θέμα, όσο εκείνος βρισκόταν στα δικαστήρια.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμηση» είπε ο δημοσιογράφος.

Δείτε το βίντεο:

Ο καλλιτέχνης – στη μήνυσή του – ισχυρίστηκε ότι ηθική αυτουργός είναι η αδελφή του Βάζω Μαζωνάκη, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η αδελφή του, μάλιστα, δεν φαίνεται να είχε εμπλακεί στην υπόθεση, ούτε να είχε ζητήσει τον ακούσιο εγκλεισμό του, παρ’ όλα αυτά στη μήνυση έχει παραθέσει διάφορα περιστατικά που έχουν να κάνουν με περιουσιακές διαφορές, θέματα για το σπίτι στην Μύκονο και άλλες δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μήνυσε επίσης την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους δυο του γονείς και μία ακόμη φίλη του για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Πηγή: tlife.gr