Γιώργος Μαζωνάκης: Μηνύσεις κατά της οικογένειάς του – «Μονόδρομος η Δικαιοσύνη»

Μηνύσεις κατά της οικογένειάς του καταθέτει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι μονόδρομος.

O δικηγόρο του δηλώνει πως αύριο (12.9.25) ο τραγουδιστής θα προχωρήσει στην κατάθεση μηνύσεων κατά των μελών της οικογένειας του, αλλά και μιας φίλης τους, κατηγορώντας τους για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τα πρόσωπα κατά των οποίων θα στραφεί είναι όσα υπέγραψαν και συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις, είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη τους. Την αίτηση την υπέγραψε η αδερφή του, η Μαρία. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, εκτός από την άλλη αδερφή, την ηθική αυτουργό, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες έλεγαν ότι ο Γιώργος είναι επικίνδυνος.

Η μήνυση είναι για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Πάνω στις ψευδείς καταθέσεις στηρίχθηκαν ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό και τη διασπορά ανακριβειών γύρω από τον κ. Μαζωνάκη. Ήταν ενέργειες παράνομες, καταχρηστικές και βαθιά προσβλητικές για την προσωπικότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή στην εκπομπή «Live News».

Ο Γιώργος Μερκουλίδης διευκρίνισε πως η απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της οικογένειάς του δεν ήταν εύκολη για εκείνον.

«Δεν είναι εύκολη αυτή η απόφαση. Το κάνει με βαθιά λύπη, όμως μετά από όσα έγιναν, είναι μονόδρομος η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του, τη φυσική του υπόσταση, είναι πλέον ζήτημα προστασίας της προσωπικής του ελευθερίας και του ονόματός του. Ο διασυρμός που υπέστη δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος», τόνισε.

Πηγή: protothema.gr