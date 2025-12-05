Γιώργος Λιάβας: Προσφυγή κατά της ομάδας του κατέθεσε ο πρώην αρχηγός του Παναιτωλικού

Προσφυγή κατέθεσε ο Γιώργος Λιάβας κατά του Παναιτωλικού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, διεκδικώντας ανεξόφλητες οικονομικές οφειλές που, κατά τον ίδιο, παραμένουν ανεξόφλητες, μετά τη μεταγραφή του στη Ρίο Άβε.

Συνεδρίαση Δευτέρας 08/12/2025, 16:00

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΝΤΖΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΛΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΗΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi