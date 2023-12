Γιώργος Λιανός: “Το Celebrity σίγουρα δεν έφερε αποτελέσματα, ξέραμε ότι υπήρχε ρίσκο”

“Η παρουσίαση του Celebrity ήταν λίγο ζόρικη αλλά είχε πολλή πλάκα. Είναι ένα δύσκολο project’ είπε ο Γιώργος Λιανός.

Ο Γιώργος Λιανός έδωσε συνέντευξη στο I Love Σου Κου και μίλησε για το «I’m a celebrity get me out of here» και το γεγονός ότι δεν απέδωσε σε νούμερα τηλεθέασης.

«Η παρουσίαση του Celebrity ήταν λίγο ζόρικη αλλά είχε πολλή πλάκα. Είναι ένα δύσκολο project. Η συνεργασία μου με την Καλομοίρα ήταν μία χαρά, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Είναι ευγενέστατη. Το Celebrity σίγουρα δεν έφερε αποτελέσματα, ξέραμε ότι υπήρχε ρίσκο για το παιχνίδι. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Σε άλλες χώρες παίζει χρόνια και έχει περάσει στην τηλεοπτική τους κουλτούρα. Θέλει μία τριβή και πάντα κρατάς μικρό καλάθι γιατί είναι κάτι καινούριο. Ήταν μία περίεργη χρονιά φέτος για την τηλεόραση, οι τηλεθεατές δεν ήταν έτοιμοι για σειρές που τα κανάλια έχουν δαπανήσει» ανέφερε ο Γιώργος Λιανός.

«Ήταν δύσκολη περίοδος το Celebrity γιατί ήμουν μακριά από την οικογένειά μου, στο Survivor θα είμαστε μαζί» κατέληξε ο παρουσιαστής.