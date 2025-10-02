Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μαζωνάκης μου είπε ότι όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε»

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε μπροστά στις κάμερες, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που ο ίδιος θυμάται.

Γιώργος Λιάγκας και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά το βράδυ της Τετάρτης (01-10-2025) μετά την εμφάνιση του 53χρονου καλλιτέχνη στην παράσταση «Η ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος. Οι δυο τους διατηρούν φιλική σχέση εδώ και χρόνια.

Ο παρουσιαστής πήγε στο Θέατρο Άλσος με την Μαρία Αντωνά και απόλαυσαν ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες του ερμηνευτή.

Μετά το τέλος της παράστασης ο Γιώργος Λιάγκας μπήκε στο καμαρίνι και συνομίλησε με τον τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλιστα επέτρεψε την είσοδο φωτογράφων και έτσι ορισμένες φωτογραφίες άρχισαν να ταξιδεύουν στα social media.

«Κατ’ εξαίρεση μόνο θέλω να πω δυο λόγια, επιτρέψτε μου, επειδή μπήκα στο καμαρίνι και μίλησα με τον Γιώργο πολύ ώρα. Με τον Γιώργο είμαστε πολύ καλοί φίλοι και είναι στην καλύτερη κατάσταση που τον έχω δει ποτέ» είπε λίγο αργότερα μπροστά στις κάμερες ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι τέλεια και έχει αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είπε ότι όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε», σχολίασε ο παρουσιαστής, ενώ απέφυγε να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις.

Το απόσπασμα με τις δηλώσεις του μεταδόθηκε από την εκπομπή «Happy Day». Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κάθισαν στις πρώτες θέσεις και χειροκρότησαν τόσο τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και τον Φοίβο Δεληβοριά μετά τις ερμηνείες επιτυχιών τους.

«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα ΄΄Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά. Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ”Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις», είπε χαρακτηριστικά ο Φοίβος Δεληβοριάς, όταν υποδέχτηκε τον Γιώργο Λιάγκα.

