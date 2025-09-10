Γιώργος Λάνθιμος: Υπέγραψε να μη συνεργάζεται με ισραηλινούς φορείς, λόγω του πολέμου στη Γάζα

Δήλωσε υπέγραψε ο Γιώργος Λάνθιμος πως δεν θα συνεργάζεται με ισραηλινούς φορείς που «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα».

Σύμφωνα με το Variety, τη δήλωση έχουν υπογράψει περισσότερα από 1.200 σκηνοθέτες, ηθοποιοί και διάφοροι άλλοι εργαζόμενοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η λίστα περιλαμβάνει εκτός από τον Λάνθιμο μεταξύ άλλων ονόματα όπως Adam McKay, Asif Kapadia, Ava DuVernay, Ayo Edebiri, Boots Riley, Cynthia Nixon, Debra Winger, Emma Seligman, Gael García Bernal, Hannah Einbinder, Ilana Glazer, Javier Bardem, Josh O’Connor, Joshua Oppenheimer, Lukas Dhont, Mark Ruffalo, Melissa Barrera, Morgan Spector, Olivia Colman, Riz Ahmed, Susan Sarandon και Tilda Swinton.

Η δήλωση δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου από την οργάνωση Film Workers for Palestine και ανέφερε τα εξής:

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί, εργαζόμενοι στην κινηματογραφική βιομηχανία και ιδρύματα, αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις. Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτόν τον αμείλικτο τρόμο.

Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων είναι παράνομες. Η υπεράσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανένας από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Ομοίως, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας τώρα ενάντια στη βλάβη που έχει προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Film Workers for Palestine (@filmworkers4palestine)

Απαντάμε στο κάλεσμα των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι έχουν παροτρύνει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και να «κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» για να τερματίσει τη συνενοχή στην καταπίεσή τους.

Εμπνευσμένοι από τους Filmmakers United Against Apartheid (Κινηματογραφιστές Ενωμένοι Κατά του Απαρτχάιντ), οι οποίοι αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην εμφανιζόμαστε ή να μη συνεργαζόμαστε με ισραηλινούς κινηματογραφικούς φορείς -συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής -που εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Πηγή: newsbeast.gr