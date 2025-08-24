Γιώργος Λάμπρης: «Ένα ακόμη Lake Party πέρασε στην ιστορία που γράψαμε μαζί!»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησαν ο Γιώργος Λάμπρης με την ομάδα του, όπου ευχαριστούν όλους για τη συμμετοχή στο 14ο Lake Party στη Λίμνη Τριχωνίδα, μια γιορτή μουσικής και διασκέδασης που πέρασε στην ιστορία.

Αυτό το διήμερο φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ειδικά τη δεύτερη μέρα, όταν εμφανίστηκε ο νικητής του «Dream Show 2», Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος ανέφερε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ότι επισκέπτεται το Αγρίνιο για πρώτη φορά.

Στην σχετική ανάρτηση ο γνωστός επιχειρηματίας και «ψυχή» της διοργάνωσης, κ. Γιώργος Λάμπρης και η ομάδα του Lake Party αναφέρουν:

«Ένα ακόμη Lake Party πέρασε στην ιστορία… και την ιστορία αυτή την γράψαμε μαζί! 14 χρόνια γεμάτα μουσική, χαμόγελα, φίλους, εικόνες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς που γίνατε κομμάτι αυτής της εμπειρίας και ένα ακόμα μεγαλύτερο “ευχαριστώ” στην ομάδα μας που έδωσε τον καλύτερό της εαυτό για να ζήσουμε όλοι αυτή τη μαγεία.

Και τώρα… η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.

Μέχρι τότε… κρατήστε το vibe ζωντανό!»