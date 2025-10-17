Γιώργος Καρβουνιάρης: Ο Πατρινός δημοσιογράφος νέος αν. Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ

Ο Πατρινός δημοσιογράφος Γιώργος Καρβουνιάρης αναλαμβάνει αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

 

Είναι δημοσιογράφος, με επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 35 χρόνια σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς της Πάτρας καθώς και ως ανταποκριτής ΜΜΕ της Αθήνας.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου- Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Έχει διατελέσει μέλος της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2022. Ήτα υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

Πηγή: apohxos.gr

Ετικέτες: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, πασοκ, πάτρα

