Γιώργος Καλλιακμάνης – Βορίζια: «Κάποιοι στην Κρήτη θεωρούν το όπλο ως προέκταση του πέ@@ς»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο «Δυτικά FM 92, 8» για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια , καυτηρίασε το μείζον πρόβλημα της οπλοκατοχής συνδέοντάς το με μια σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής που βρέθηκε στον τόπο όπου δύο άνθρωποι άφησαν την τελευταία πνοή έπειτα από καταιγισμό πυρών, ρωτήθηκε από τη Δήμητρα Λαοπόδη για το υπόβαθρο του αιματηρού επεισοδίου στο οποίο ο ίδιος δεν απέδωσε το χαρακτηρισμό «βεντέτα», χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε τέτοια.

«Δεν δίνουν της εντολές οι γυναίκες αλλά αυτές υποδαυλίζουν», σχολίασε και παρατήρησε ότι δεν άκουσε κανέναν άνδρα να λέει «θα πάρουμε το αίμα μας πίσω» αλλά άκουσε γυναίκες να το λένε. Αναφερόμενος στις μητριαρχικές οικογένειες της Κρήτης, υποστήριξε ότι κάποιοι «ευνουχισμένοι» από τις μανάδες του, χρησιμοποιούν τα όπλα ως προέκταση του πέους» θεωρώντας ότι με αυτά θα λυθούν οι διαφορές. Ο Γιώργος Καλλιαλμάνης τόνισε, ωστόσο, ότι πλειονότητα των Κρητικών θέλουν ειρήνη, ασφάλεια και αστυνόμευση οι όποιες εξαιρέσεις σε κάθε χωριό είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Σε σχέση με τους προληπτικούς ελέγχους από την Αστυνομία ανέφερε ότι αυτοί γίνονται αλλά τα όπλα συνήθως δεν εντοπίζονται γιατί τα κρύβουν. Διαπίστωσε πάντως ότι έγινε λανθασμένος χειρισμένος από την Αστυνομία στα Βορίζια καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα έπρεπε να έχουν σπεύσει στην περιοχή από τη στιγμή της έκρηξης με δυναμίτιδα στην κατοικία της μιας οικογένειας, με δεδομένο και το εκφρασμένο μίσος των δύο οικογενειών.

