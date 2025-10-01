Γιώργος Γραμμένος: Από την Ρίγανη Ξηρομέρου ο πρόεδρος του ΣΔΥ Πάτρας - "Στηρίζουμε κάθε δρομικό γεγονός της περιοχής"

Ένας από τους αφανείς ήρωες του δρομικού κινήματος είναι ο Γιώργος Γραμμένος, από την Ρίγανη Ξηρομέρου, ερασιτέχνης αθλητής ο ίδιος, αλλά και πρόεδρος του ΣΔΥ Πάτρας, που στηρίζει κάθε δρομικό γεγονός της περιοχής όσο και τον 4ο Νυχτερινό ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος

Του συλλόγου δηλαδή που προ 45ετίας καθιέρωσε τον Ημιμαραθώνιο Πάτρας, που αφιερώθηκε στον Φάνη Τσιμιγκάτο, έφτασε δε τον αριθμό των 36 τον Δεκέμβριο του 2018. Ακολούθησε μία τριετής παύση πριν περάσει στα χέρια του Δήμου Πατρέων και του Κούρου.

Ο Γιώργος Γραμμένος είναι 12 χρόνια μέλος στο Δ.Σ. του ΣΔΥΠ, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος και από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024, εκτελεί χρέη Προέδρου.

Πρόλαβε να αγωνιστεί σε ένα πεντάρι, πριν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί τον αφήσουν εκτός δράσης. Σε φάση αποθεραπείας λοιπόν, αλλά παρών στην διοργάνωση την οποία θα στηρίξει από τον τομέα των εθελοντών.

«Στηρίζουμε κάθε δρομικό γεγονός της περιοχής, πολύ περισσότερο της Αχαΐας, όπως κάνουμε και στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο, στον Παράκτιο κ.α. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας συμμετέχει με μεγάλο αριθμό δρομέων, με ομαδικές εγγραφές, κι όσοι δεν μπορούν να αγωνιστούν, προσφέρουν εθελοντικά σε ό,τι τους ζητηθεί».

Μιλώντας για τον αγώνα είπε: «Είναι πολύ όμορφος αγώνας, αλλά και αρκετά εύκολος για να πετύχει κάποιος ρεκόρ, λόγω της επίπεδης διαδρομής πλάι στην θάλασσα. Να σημειωθεί πως προηγείται κατά ένα μήνα του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα, και ως εκ τούτου ο Ημιμαραθώνιος της Πάτρας είναι κίνητρο για πολλούς αθλητές».

Και κατέληξε για τα οφέλη: «Οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε τον αγώνα. Το τρέξιμο, η άσκηση, η γυμναστική, ο αθλητισμός είναι υγεία. Οσοι μπορούν αξίζει να πάρουν μέρος στον αγώνα. Ο ΣΔΥΠ από το 1981 μέχρι σήμερα ανελλιπώς στηρίζει τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, και το δρομικό κίνημα. Είμαστε πάντα εδώ προς όφελος της υγείας των Πατρινών ερασιτεχνών αθλητών!».

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο οι διοργανωτές έχουν επιλέξει τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about

thebest.gr