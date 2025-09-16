Γιατί κατεβαίνουν λύκοι, αρκούδες, αγριογούρουνα στις πόλεις - Ανησυχία με την επίθεση λύκου σε 5χρονη σε παραλία

Η ερήμωση της υπαίθρου, η αλλαγή χρήσεων γης και οι παράνομες χωματερές μετακινούν λύκους, αρκούδες, τσακάλια και αγριογούρουνα από τα βουνά στον αστικό ιστό.

Μπορεί η επίθεση από λύκο που δέχθηκε ένα πεντάχρονο κορίτσι σε παραλία της Χαλκιδικής να θεωρείται από τους ειδικούς ως σπάνιο γεγονός, την ίδια ώρα, όμως, το περιστατικό έχει σημάνει για ακόμη μία φορά τον «κώδωνα του κινδύνου» της απορρύθμισης του οικοσυστήματος και των ανισορροπιών που δημιουργούνται, με αποτέλεσμα τις συχνές μετακινήσεις άγριων ζώων από τα δάση και τα βουνά κοντά σε αστικούς ιστούς.

Λύκοι, αγριογούρουνα, αρκούδες, αναζητούν τροφή

Βασικές αιτίες των μετακινήσεων των άγριων ζώων προς αναζήτηση τροφής είναι, όπως πιστεύουν οι εκπρόσωποι επικοινωνίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και «Καλλιστώ», η κλιματική αλλαγή, η ερήμωση της υπαίθρου, η αλλαγή χρήσεων γης, η μεταφορά των κτηνοτροφικών μονάδων στα πεδινά, καθώς και οι ανεξέλικτες οικιακές και μη «χωματερές».

«Ο λύκος ζητά την εύκολη τροφή. Αυτή τη βρίσκει εύκολα στα σκουπίδια και σε πηγές ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως και σε νεκρά ζώα των κτηνοτροφικών μονάδων. Από τη φύση του δεν πλησιάζει εύκολα τον άνθρωπο και απομακρύνεται, αν τον αντιληφθεί. Το γεγονός που συνέβη στη Χαλκιδική θεωρείται μεμονωμένο και αποκαλύπτει μία προβληματική συμπεριφορά του νεαρού λύκου», σημειώνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, επιβεβαιώνοντας και πάλι την επίθεση λύκου στο 5χρονο κοριτσάκι.

«Ο λύκος κυκλοφορεί κυρίως το βράδυ. Στην αρχή πιστέψαμε πως μπορεί να ήταν κάποιο άγριο σκυλί που επιτέθηκε στο παιδί, όμως από τις λήψεις κάμερας και το τραύμα που του έκανε στην πλάτη, επιβεβαιώθηκε πως είναι λύκος», θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπάντιος.

Πέραν του περιστατικού με τον λύκο, στη Χαλκιδική, καταγράφεται συχνή εμφάνιση τσακαλιών, αλλά και αγριογούρουνων, πολλά εκ των οποίων κινούνται σε αγέλες και φτάνουν ακόμη και στην αυλή των σπιτιών, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης «Καλλιστώ».

Την ίδια ώρα, συχνή είναι πλέον η εμφάνιση αρκούδων στα πεδινά της δυτικής Μακεδονίας, με πολλά από τα άγρια ζώα να εμφανίζονται σε χωράφια, ακόμη και μέσα σε χωριά. «Το κύριο κίνητρο της αρκούδας να πλησιάσει τον αστικό ιστό είναι η εύρεση φαγητού. Η μετακίνησή της, πολύ σπάνια, οφείλεται στην ανάγκη της προστασίας των μικρών της από τα αρσενικά, κυρίως κατά τη διάρκεια του Μαΐου μέχρι τέλη Ιουλίου. Κύριος λόγος της μετακίνησής της είναι πως πλέον έχει συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία και βρίσκει πιο εύκολα φαγητό σε απερίφρακτα χωράφια με αχλαδιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα, αλλά και στα ανεξέλεγκτα σκουπίδια δίπλα στα σπίτια», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου» Πάνος Στεφάνου.

Η Πολιτεία απέναντι στο πρόβλημα

Σύμφωνα με τους υπευθύνους των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την άγρια ζωή, «είναι ανάγκη η Πολιτεία να λάβει πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της μετακίνησης των άγριων ζώων σε αστικούς ιστούς, ενώ αναγκαία θεωρείται και η ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων, αλλά και για την αντιμετώπιση περιστατικών στη θέα ενός άγριου ζώου σε απόσταση αναπνοής».

«Η λύση της νάρκωσης του ζώου και της μεταφοράς του στην άγρια πανίδα δεν έχει αποβεί αποτελεσματική ούτε στο παρελθόν, παρότι έγιναν πολλές προσπάθειες σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους φορείς των δασικών υπηρεσιών. Σε πολλά παραδείγματα, η αρκούδα έχει επιστρέψει στον ίδιο τόπο που "παγιδεύτηκε", προκειμένου να μεταφερθεί, ενώ δυστυχώς πολλά μικρά αρκουδάκια, λόγω της απουσίας της μάνας τους, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό που χρειάζεται είναι η επάνδρωση των δασικών υπηρεσιών με προσλήψεις, προκειμένου να συσταθούν ομάδες που να περιπολούν, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να γίνεται άμεση επέμβαση, ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών», επισημαίνει ο Πάνος Στεφάνου.

Την ίδια ώρα και στη Χαλκιδική, αυτό που ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος είναι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. «Σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες, προκειμένου να καταγράψουμε την προβληματική συμπεριφορά του νεαρού λύκου που επιτέθηκε το παιδί, όμως πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι, αλλά και οι ξενοδόχοι ώστε με τη σειρά τους να ενημερώσουν άμεσα τους τουρίστες να μην κυκλοφορούν μεμονωμένα, κυρίως τις βραδινές ώρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι απόψεις και οι προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων συγκλίνουν πως τα οικοσυστήματα δεν απορρυθμίζονται από μόνα τους και πως η διαχείριση για την κάμψη του φαινομένου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ανθρώπινες παρεμβάσεις και μέτρα που θα οδηγήσουν στην εξομάλυνση της κατάστασης.

