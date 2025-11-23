Γιατί κάποιος να επισκεφτεί το Αγρίνιο

Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, Ανδρέας Σκαρτσάρης, στη Philoxenia 2025, ανέδειξε γιατί αξίζει κάποιος να επισκεφτεί το Αγρίνιο, παρουσιάζοντάς το ως έναν αυθεντικό προορισμό που συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία και ζεστή φιλοξενία.

Ο Ανδρέας Σκαρτσάρης, πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, πρώην αντιδήμαρχος του Αγρινίου και φαρμακοποιός, συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2025», όπου μίλησε με επαγγελματίες και επισκέπτες, προβάλλοντας το Αγρίνιο μέσα από έντυπο υλικό και ενημερωτικές συζητήσεις.

Τόνισε γιατί αξίζει κάποιος να επισκεφτεί την πόλη, αναδεικνύοντας τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους της.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Σκαρτσάρης αναφέρει:

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2025» είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους και επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και επισκέπτες, που με ενδιαφέρον πλησίασαν το περίπτερο μας. Μας δόθηκε η δυνατότητα να προβάλουμε μέσα από τα φυλλάδια και το έντυπο υλικό τις ομορφιές του τόπου μας αλλά και να απαντήσουμε στην ερώτηση:

Γιατί κάποιος επισκεφτεί το Αγρίνιο;

Για να ανακαλύψει μια πόλη αυθεντική, που συνδυάζει φύση, πολιτισμό και ιστορία με έναν τρόπο αβίαστο.

Για να περιηγηθεί σε μοναδικά μονοπάτια, λίμνες και μοναστήρια που συνδέουν τον επισκέπτη με τη φύση και την ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας.

Για να ζήσει ένα πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον, από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου μέχρι τις νέες, καθημερινές δημιουργικές δράσεις των πολλών συλλόγων και φορέων που αλλάζουν το τοπίο της πόλης.

Για να γευτεί τους καρπούς μιας γης που παράγει με ποιότητα προϊόντα, από το λάδι και τα τοπικά τυριά μέχρι το κρασί και τις τοπικές γεύσεις που κουβαλούν τις μνήμες μας.

Για να νιώσει ότι εδώ υπάρχει χώρος. Χώρος για ηρεμία, για εμπειρίες, για αυθεντικότητα, για πραγματικές συναντήσεις.

Κυρίως όμως για να συναντήσει ανθρώπους ανοιχτούς, ζεστούς, έτοιμους να μοιραστούν τον τόπο τους.

Το Αγρίνιο είναι ένας προορισμός που δεν «φωνάζει», αλλά έχει πολλά να πει και ακόμα περισσότερα να δώσει σε όποιον επιλέξει να τον ανακαλύψει.

Είναι ταξίδι χωρίς «πρέπει», ένα ταξίδι εμπειρίας, ήρεμο, αυθεντικό, και βαθιά ανθρώπινο.