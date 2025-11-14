Γιαννόπουλος για Γκλέτσο: «Δεν ανέχομαι αυτή τη μαγκιά, να μιλάς για ξύλο και για βία ελαφρά τη καρδία»

Θέση πήρε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για την on air αντιπαράθεση της Σοφίας Μουτίδου με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού της Πέμπτης (13.11.25) με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

«Διαφωνώ με την εξέλιξη, με το κομμάτι που είπε η Σοφία Μουτίδου κάνοντας διάγνωση για τον Απόστολο Γκλέτσο. Κατά τα άλλα, όμως, είμαι 100% υπέρ της Σοφίας και εναντίον του Αποστόλη. Δεν αντέχω, δεν ανέχομαι αυτή τη μαγκιά, να μιλάς για ξύλο και για βία ελαφρά τη καρδία», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Αυτό το “ποιος; Εμένα μου έκανε και δεν τον έδειρα;”, “τι; Ήμουν μπροστά σ’ αυτό και δεν τον έδειρα;” δεν το καταλαβαίνω», πρόσθεσε.

«Η Σοφία Μουτίδου, μέσα από το Youtube, είπε ότι… θέλουν να με φάνε ζωντανή», τόνισε, τότε, η ρεπόρτερ της εκπομπής.

«Εντάξει, αυτά είναι θυματοποίηση. Κανείς δεν θέλει να φάει κανέναν. Γενικά, όσες φορές έχουμε πει κάτι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τις επιπτώσεις” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1.

Εν τω μεταξύ, η Σοφία Μουτίδου δήλωσε ότι έχασε μία συνεργασία μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην εκπομπή της με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Πηγή: newsit.gr