Γιάννης Βρούτσης: Το Αγρίνιο παίρνει μετάλλιο καλύτερης αθλητικής συμπεριφοράς – Αξίζει το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Δικαιωματικά το ΔΕΗ Tour of Hellas θα φιλοξενηθεί από το Αγρίνιο και το 2026 ανέφερε στο «Δυτικά FM 92,8» ο Γιάννης Βρούτσης καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, παίρνει «μετάλλιο καλύτερης αθλητικής συμπεριφοράς».

Ο υπουργός Αθλητισμού που θα βρεθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.25) στο Αγρίνιο για την απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 μίλησε στην εκπομπή της Δήμητρας Λαοπόδη (Today News) και έκανε γνωστό ότι η πόλη του Αγρινίου θα είναι τερματισμός διαδρομής αλλά και αφετηρία νέας, στο πλαίσιο της κορυφαίας διεθνούς ποδηλατικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη χώρα μας από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι Αγρίνιο στήριξε το ΔΕΗ Tour of Hellas και υπ’ αυτήν την έννοια επαξίως και όχι χαριστικά συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο σχεδιασμό των διοργανωτών. «Το Αγρίνιο απέδειξε ότι είναι φιλαθλητική πόλη, αγκάλιασε το ποδήλατο και είχαμε τη πιο σημαντική συμμετοχή απ’ όλες τις πόλεις», ανέφερε. Κάνοντας λόγο για επιβράβευση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής, παρατήρησε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρουσίαση του νέου Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας στη μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδική αναφορά έκανε στο έργο για την αντικατάσταση του ταρτάν, μετά από δεκαετίας, στο ΔΑΚ «Μιχάλης Κούσης», μετά την εξασφάλιση 1,3 εκατ. ευρώ. Παρατήρησε ότι δεν έρχεται στην περιοχή για εξαγγελίες επ’ αυτού, δεδομένου ότι το έργο έχει μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Πρόσθεσε ότι τα αθλητικά έργα στην Αιτωλοακαρνανία φθάνουν τα 5,5 εκτ. ευρώ, ποσό που δεν έχει δοθεί ποτέ για την περιοχή. Με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του ΟΑΚΑ με 135 εκατ. ευρώ που εγκαταλείφθηκε μετά το 2004.

Ο κ. Βρούτσης ρωτήθηκε και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι σύντομα θα τελειώσουν ως αποτέλεσμα του διαλόγου στον οποία η κυβέρνηση είναι ανοικτή. Δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις παθογένειες του παρελθόντος που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα εκτίμησε, ωστόσο, ότι η μεταρρυθμίσεις που προωθούνται θα την αλλάξουν προς το καλύτερο.

Η συνέντευξη του κ. Γιάννη Βρούτση στο «Δυτικά FM 92,8»: