Γιάννης Τσατσαράγκος: Στις κλήσεις της Εθνικής Κ16 ο ταλαντούχος Θερμιώτης ποδοσφαιριστής

Την ανοδική του πορεία με τα χρώματα του Ολυμπιακού, συνεχίζει ο νεαρός ποδοσφαιριστής, Γιάννης Τσατσαράγκος από το Θέρμο, καθώς κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Κ16.

Ο Θερμιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Τσατσαράγκος (γεν. 2010), που ξεκίνησε τη διαδρομή του από τα γήπεδα της περιοχής και αγωνίστηκε με επιτυχία στον Παναιτωλικό —όπου είχε κληθεί για πρώτη φορά στην Εθνική— συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Η σταθερή του εξέλιξη επιβραβεύεται ξανά, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης τον συμπεριέλαβε στις κλήσεις της Εθνικής Προ-Παίδων Κ16 για τα φιλικά με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: thermonews.gr