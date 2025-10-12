Γιάννης Πουλόπουλος: Κατασκεύασε ναό στη μνήμη του αδερφού του που χάθηκε σε τροχαίο

Το όνειρό του εκπλήρωσε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Πουλόπουλος, περίπου είκοσι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του αδερφού του σε τροχαίο, δημιουργώντας έναν μικρό ιερό ναό στη μνήμη του.

Ο ναΐσκος, αφιερωμένος στον αδελφό του Νικόλαο και στον άγιο από τον οποίο πήρε το όνομά του, καθαγιάστηκε πρόσφατα, με τον Πουλόπουλο να εκφράζει τη συγκίνησή του και την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον στήριξαν.

Ο ναός αποτελεί έναν χώρο προσευχής και αγάπης, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του αδελφού του. Η κίνηση αυτή συγκίνησε πολλούς, που αναγνώρισαν τη δύναμη ψυχής του Πουλόπουλου να μετατρέψει τη θλίψη σε πράξη μνήμης και πίστης.

Πιο αναλυτικά

Περίπου είκοσι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του αδερφού του σε τροχαίο δυστύχημα, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πουλόπουλος κατάφερε να εκπληρώσει ένα προσωπικό του όνειρο: να δημιουργήσει έναν μικρό ιερό ναό αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου του αδελφού Νικόλαου και στον άγιο από τον οποίο πήρε το όνομά του.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος μοιράστηκε φωτογραφίες από τον καθαγιασμό του ναΐσκου, εμφανώς συγκινημένος αλλά και γεμάτος ευγνωμοσύνη προς όσους στάθηκαν δίπλα του σε αυτή την πνευματική του πορεία. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σήμερα ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’, καθαγιάστηκε από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Πέτρο Μαραγκό ο ναΐσκος του Αγίου Νικολάου, αφιερωμένος στον αείμνηστο αδελφό μου, Νικόλαο».

Συγκινημένος ο Γιάννης Πουλόπουλος στον ναΐσκο για τον αδερφό του

Στο μήνυμά του, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τον χώρο ως «τόπο προσευχής, αγάπης και φωτός, που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη του και θα απαλύνει την απουσία». Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τη βουλευτή Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, τον Δήμαρχο Μυκόνου Χρήστο Βερώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Σάκη Αγορογιάννη και τον εκδότη του ekklisiaonline, Ανδρέα Καραγιάννη, για την παρουσία και τη στήριξή τους.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος δεν παρέλειψε να εκφράσει και την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς τον Ηλία Αγγέλη, τον άνθρωπο που με «μεράκι και σεβασμό έδωσε μορφή σε αυτό το όνειρο».

Η κίνηση αυτή συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, που έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, αναγνωρίζοντας τη δύναμη ψυχής που χρειάστηκε για να μετατρέψει τη θλίψη σε πράξη μνήμης και πίστης.

Πηγή: dedomeno.gr