Γιάννης Πετράκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Θύρας 6 - «Κατάφερες να κάνεις τον Παναιτωλικό μια γροθιά»

Με ένα συγκινητικό βίντεο τιμήθηκε ο Γιάννης Πετράκης από τη Θύρα 6 για την προσφορά του στην ομάδα του Παναιτωλικού τα τελευταία χρόνια.

Οι οπαδοί του Παναιτωλικού θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Γιάννη Πετράκη για την προσφορά του στην ομάδα. Σε μια ιδιαίτερη κίνηση, μοιράστηκαν βίντεο από την ομιλία του πρώην τεχνικού στα αποδυτήρια της ομάδας κατά την περσινή σεζόν, αναδεικνύοντας το ήθος, το πάθος και την αγωνιστική του αφοσίωση.

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρουν:

«ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ το ήθος και ο χαρακτήρας σου ξεχώρισαν, το συναίσθημα πολλές φορές περίσσεψε και αυτό μεταφέρθηκε και σε εμάς. Κατάφερες μετά από χρόνια, να κάνεις τον Παναιτωλικό μια γροθιά, κατάφερες να κάνεις τον κόσμο του να ονειρευτεί.

Ευχαριστούμε για την αγωνιστική και όχι μόνο προσφορά σου και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία σου, με υγεία!»

Δείτε το βίντεο: