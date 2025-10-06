Γιάννης Πετράκης: «Εισέπραξα αγάπη και σεβασμό σε όλη αυτή τη διαδρομή»

Σε δήλωση προχώρησε ο Γιάννης Πετράκης , μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΠΑΕ Παναιτωλικός.

Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Φώτη Κωστούλα για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέρος της ιστορίας αυτής της σπουδαίας ομάδας.

Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο κ. Γεράσιμο Μπελεβώνη, τον κ. Μάκη Μπελεβώνη και τον κ. Μάρκο Μαρκόφσκι για τη συμπεριφορά τους απέναντι μου και την άψογη συνεργασία που είχαμε.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό και, κυρίως, στους άμεσους συνεργάτες μου για τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το καθημερινό τους ήθος.

Ευχαριστώ και όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια — για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη θέληση που έδειξαν σε κάθε στιγμή.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο για την αγάπη και τον σεβασμό που εισέπραξα σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πετράκης