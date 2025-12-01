Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Μιλούσα μία ώρα με τη Μαράια Κάρεϊ στο messenger, θα ανεβάσω διαλόγους»

Με τη Μαράια Κάρεϊ ισχυρίστηκε ότι συνομίλησε για μία ώρα στο messenger, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ, προσθέτοντας ότι θα δημοσιεύσει τους διαλόγους τους, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για μία απρόσμενη επικοινωνία, που υποστήριξε ότι είχε με τη διάσημη τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησής τους.

Όπως έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τη συνομιλία του με τη Μαράια Κάρεϊ, προσθέτοντας ότι θα επανέλθει με πειστήρια: «Καλά αυτά απλά δεν γίνονται. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ. Πέρασε μισή ώρα, για να είμαι σίγουρος 100/100. Το 2026 σίγουρα φέρνει ομορφιές. Καλή σας νύχτα, τα λέμε αύριο. Υ.Γ. Έχω κρατήσει τη συνομιλία, αύριο θα ανεβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ώστε να σας φύγει η όποια αμφιβολία. Καληνύχτα» και πρόσθεσε: «Χρειάζομαι λίγο ξεκούραση τώρα. Σ’ αγαπώ εσένα και τη γλυκιά φωνή σου. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα, ήταν τιμή μου, θα είμαστε σε επαφή. Ξεκουράσου καλά Μαράια».

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση στο Facebook, κοινοποιώντας φωτογραφίες της τραγουδίστριας. Όπως έγραψε: «Είμαι στο Λας Βέγκας εδώ και τρεις ημέρες για μια συναυλία. Μπορείς να μου γράφεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις και μόλις δω το μήνυμά σου θα σου απαντήσω. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα;» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Τελικά εσείς τι λέτε, μιλάω με την υποφαινόμενη ή όχι;; Μιλάω κανονικότατα».

