Γιάννης Πανίτσας: Πέθανε ο 55χρονος γνωστός Πατρινός τραγουδιστής

Πέθανε ο Πατρινός τραγουδιστής Γιάννης Πανίτσας σε ηλικία 55 ετών. Ο εκλιπών νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκεφαλική αιμορραγία).

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Πάτρα και στους πολλούς του φίλους που τον αποχαιρετούν κατακλύζοντας τα social media.

O Γιάννης Πανίτσας, ένας πολύ αγαπητός και προσιτός καλλιτέχνης, είχε συνδεθεί για πολλά χρόνια με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Πάτρα και με το λαικό τραγούδι το οποίο υπηρέτησε με πάθος.

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στις 12 μεσημέρι, στα Λουσικά.