Γιάννης Λάλας: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του

Στη σύλληψη τεσσάρων δραστών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα που έπεσε νεκρός σε ενέδρα θανάτου το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου προχώρησαν οι Αρχές.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσα από μεθοδική έρευνα που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του στο ξενοδοχείο της Αράχωβας.

Για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί χρήματα και οπλισμός.

Ποιοι είναι οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 3 Έλληνες και έναν ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με τις έρευνες να γίνονται τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Οι δύο από τους τρεις Έλληνες, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές ωστόσο οι δύο άλλοι συλληφθέντες έχουν ποινικό μητρώο.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν «λοκάρει» τους συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν και άλλη εκτέλεση.

Ο Γιάννης Λάλας, φέρεται να ανήκε στην ομάδα του φυγά στο Ντουμπάι, ομογενούς από τη Γεωργία με το ψευδώνυμο «Έντικ». Ωστόσο ερευνάται εάν είχαν έρθει σε ρήξη οι σχέσεις τους, με αρμόδιες πηγές να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο «Έντικ» να βρίσκεται πίσω από την εντολή δολοφονίας.

Αλλοδαπός ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

Ο ηθικός αυτουργός του συμβολαίου θανάτου φέρεται να είναι αλλοδαπός ο οποίος κινεί τα νήματα. Τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, ωστόσο φαίνεται πως δεν είναι οι ίδιοι δράστες.

Από την τότε έρευνα, στο κάδρο των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών, είχαν μπει συγκεκριμένα στοιχεία όμως δεν υπήρχαν εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις.

