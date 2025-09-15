Γιάννης Αρτινόπουλος: Ο Αιτωλοακαρνάνας καλλιτέχνης στην έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Ο σουρεαλιστής Αιτωλοακαρνάνας καλλιτέχνης, Γιάννης Αρτινόπουλος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με θέμα «Γαζώνουν χαμηλά τα πολυβόλα, ή σκύβεις ή απογειώνεσαι».

Η ανακοίνωση:

Ο σουρεαλιστής Γιάννης Αρτινόπουλος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με θέμα «Γαζώνουν χαμηλά τα πολυβόλα, ή σκύβεις ή απογειώνεσαι»

Ναύπακτος, 15 Σεπτεμβρίου 2025 - Ο Αιτωλοακαρνάνας καλλιτέχνης με την μεγάλη δημιουργική πορεία στο εξωτερικό και το προσωπικό εικαστικό του στίγμα, Γιάννης Αρτινόπουλος, συμμετέχει στην Έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνατο διάστημα 16 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2025, στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

Η εικαστική έκθεση με θέμα «Γαζώνουν χαμηλά τα πολυβόλα, ή σκύβεις ή απογειώνεσαι» έχει εμπνευστεί τον τίτλο της από το ποίημα «Απορία» του Μιχάλη Γκανά, και ανοίγει έναν γόνιμο διάλογο για τα θεμελιώδη διλήμματα που γεννά η καθημερινή και κοινωνική πίεση: συμβιβασμός ή υπέρβαση;

Ο Γιάννης Αρτινόπουλος, στα 84 του χρόνια, συμμετέχει με ένα νέο έργο που δημιούργησε ειδικά για την έκθεση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την ρήση του «ξυπνώ και πίνω ένα ποτήρι χρώματα, κάθε πρωί», αναφερόμενος στην άρρηκτη σχέση του με την ζωγραφική, την οποία υπηρετεί αδιάκοπα, καθημερινά μέχρι σήμερα, καταρρίπτοντας τους κανόνες του Χρόνου. Με την ιδιαίτερη πινελιά του, που συνδυάζει την αρχιτεκτονική ακρίβεια με τη σουρεαλιστική έμπνευση, ο Γιάννης Αρτινόπουλος συνεχίζει να δημιουργεί έργα που αντανακλούν τις προσωπικές του ευαισθησίες στα κοινωνικά ζητήματα αλλά και συναισθήματα, όπως η χαρά των απλών ανθρώπων, η συγκίνηση, η αγάπη.

Στην έκθεση συμμετέχουν τα νέα Μέλη του ΕΕΤΕ (εγγεγραμμένα από την 01/01/2024 και ένθεν) ενώ ο Σύλλογος των Ναυπακτίων Νομού Αττικής «ο Έπαχτος», σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, ειδική δράση για την ενίσχυση της διάδοσης του έργου του καλλιτέχνη, την οποία θα ανακοινώσει στο επόμενο διάστημα.

Σχετικά με τον Γιάννη Αρτινόπουλο:

Ο Γιάννης Αρτινόπουλος γεννήθηκε το 1940 στη Ναύπακτο και το 1953 έφυγε στο Βέλγιο. Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ανώτατου Ινστιτούτου Βασίλισσας Αστρίδης Καλών Τεχνών «Όσιος Λουκάς» στη Μονς. Έλαβε το πτυχίο του με «Grande Distinction» (Μεγάλη Διάκριση).

Ως Αρχιτέκτονας, εργάστηκε τόσο σε μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία στις Βρυξέλλες, όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συμμετείχε ως βασικός συνεργάτης στην εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για δημόσια έργα και κτίρια, τουριστικά χωριά στην Ισπανία και τη Γαλλία, οικισμών και οικοδομών στο Ζαϊρ (πρώην Βελγικό Κογκό), ανέγερση οικοδομών και κτιρίων στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.

Παράλληλα, το διάστημα 1963 - 1966, σπουδάζει ζωγραφική στην L’ Ekole Libre de Peinture “L’ Atelier”, του διάσημου ζωγράφου Marcel Hastir στις Βρυξέλλες. Εκεί γνωρίζει τους μεγάλους ζωγράφους Paul Delvaux, Jean Brusselmans, Edgard Tydgat, Rene Wilquet, Gust Kulche, René Magritte - ο οποίος και αποτέλεσε μία σημαντική γνωριμία και φιλία, τόσο για την διαμόρφωση του προσωπικού του στυλ, όσο και για την υλοποίηση των δύο μεγάλων προσωπικών του εκθέσεων εκείνη την εποχή στις Βρυξέλλες, στην γκαλερί “L' Angle Aigu”.

Το 1981 επιστρέφει στην γενέτειρά του, την Ναύπακτο, όπου αφοσιώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ζωγραφική. Η εμπειρία του από τα αρχιτεκτονικά του δημιουργήματα, τα γεγονότα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, οι περίπατοι στους δρόμους και τα σοκάκια της Ναυπάκου και οι πρωινές συζητήσεις του με τους ψαράδες του λιμανιού της, αποτελούν για τον Γιάννη Αρτινόπουλο έναν νέο κόσμο έμπνευσης, μία πλούσια ανατροφοδότηση της δημιουργικότητάς του.

Ο Γιάννης Αρτινόπουλος έχει τρεις γιούς και κατοικεί με την σύζυγό του Κατερίνα Σάββα, στην Ναύπακτο - στο πατρικό του, που βρίσκεται στο ιστορικότατο και πανέμορφο λιμάνι της πόλης. Μέχρι σήμερα, δεν σταματά να αποτυπώνει στον καμβά του την δική του μετάφραση στην ζωή και της μαγείας της.

Δείτε την αφίσα: