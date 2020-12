Γιάννης Αντετοκούνμπο για την παραμονή στο Μιλγουόκι: «Ρώτησα τη μάνα μου»

«Δεν ήθελα να δω παιδιά να καίνε τη φανέλα μου» είπε ο «Greek Freak», σε μια έμμεση αναφορά στον Λεμπρόν Τζέιμς και τους φίλους του Κλίβελαντ, όταν ο «βασιλιάς» είχε εγκαταλείψει τους Καβαλίερς για τους Χιτ

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα υπογράψει supermax συμβόλαιο με τους Μπακς, ύψους 228,2 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει επικρατήσει ένας χαμός στο NBA.

Στο Μιλγουόκι μάλιστα έφτασαν στο σημείο, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, να φωτίσουν μια γέφυρα με τα χρώματα της Ελλάδας προς τιμήν του Greek Freak.

Ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει όλο αυτόν τον χαμό και δεν χάνει σε καμία περίπτωση την αίσθηση του χιούμορ, όπως φάνηκε και στις πρώτες του δηλώσεις στα ΜΜΕ μετά την σημερινή προπόνηση των Μπακς. Ο Γιάνναρος αρχικά ανέφερε για το τι τον έκανε να μείνει στα… ελάφια: «Ρώτησα τη μητέρα μου αν ήθελε να μετακομίσουμε και μου είπε όχι. Ο πατέρας μας θα ήταν πολύ υπερήφανος για όσα έχουμε καταφέρει».

Και συνέχισε: «Νομίζω πως όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε τον ίδιο στόχο, να δουλέψουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το ένιωσα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, ήμασταν πραγματικά ανταγωνιστικοί και παλέψαμε γι’ αυτό, ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στη συνέχεια».

“He’s dancing right now.” 🕺@Giannis_An34 says his father would be very proud of him after he signed an extension with the @Bucks. WATCH IT LIVE ➡️ https://t.co/hjg3vz474A pic.twitter.com/IJjymAMqEV — FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) December 16, 2020

Για το πώς πήρε την απόφαση να μείνει και αν ήταν εύκολη ή δύσκολη: «Όλο το καλοκαίρι είχα πονοκέφαλο για την απόφαση. Ήξερα τι ήθελα όμως. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα. Ήταν εύκολο να πάρω την απόφαση. Ήθελα να είμαι εδώ και είμαι. Θέλω να είμαι εδώ και να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο όμως, κανείς δεν σου εξασφαλίζει το πρωτάθλημα. Μπορεί να μου πάρει και δέκα χρόνια να το κερδίσω. Αλλά αν το καταφέρω στο Μιλγουόκι, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου».

Seeing kids wear his @Bucks jersey in Milwaukee still means a lot to @Giannis_An34. 🥺 WATCH IT LIVE ➡️ https://t.co/nqMZtzfQTc pic.twitter.com/RkA5oUV6Ig — FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) December 16, 2020

Στη συνέχεια και πάλι με πολύ χιούμορ ο Γιάνναρος ανέφερε: «Η πρώτη φανέλα που είδα με το όνομά μου ήταν στα 18 μου στο Μιλγουόκι. Είναι κάτι που σου μένει. Και επειδή το έχω δει, δεν θα ήθελα να δω παιδιά να καίνε την φανέλα μου! Είναι ωραίο να συνεχίζουν να με βλέπουν να παίζω εδώ».

.@Giannis_An34: “This is the place I want to be. This is the place where I want to raise my kids.” pic.twitter.com/HwkQvqRKZJ — FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) December 16, 2020



Για το πώς γιόρτασε το νέο του συμβόλαιο: «Γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον γιο μου, πριν πάω στο σπίτι για να κοιμηθώ και ξυπνήσω για να έρθω στην προπόνηση. Όλο αυτό μου προκάλεσε πονοκέφαλο όλο το καλοκαίρι, αν και ήξερα τι ήθελα».

