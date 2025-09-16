Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» - Απειλές από Τούρκο στη σύζυγό του

Διαδικτυακή επίθεση δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια από Τούρκο οπαδό, ο οποίος έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια σου».

Το Eurobasket μπορεί να ολοκληρώθηκε με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής και τη νίκη της Γερμανίας, ωστόσο οι εντάσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά τον ημιτελικό συνεχίζουν. Και το άτομο που έπεσε θύμα των επιθέσεων αυτή τη φορά, ήταν η γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια.

Μετά τις εμετικές δημοσιεύσεις του Αλπερέν Σενγκούν με τον Κεμάλ Ατατούρκ και τον… θαλασσινό αέρα, ένας Τούρκος οπαδός έστειλε στη γυναίκα του Γιάννη ένα απαράδεκτο μήνυμα. Συγκεκριμένα το μήνυμά του έλεγε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια Αντετοκούνμπο εξέθεσε δημοσίως τον άνθρωπο που έστειλε αυτό το απαράδεκτο μήνυμα, ενώ δεν έκρυψε ούτε το όνομά του. Στην απάντησή της τόνισε ότι δεν υπάρχει χώρος για τέτοια συμπεριφορά στη ζωή και με ειρωνικό τρόπο είπε ότι θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που κάνουν τέτοια σχόλια.

Η απάντηση της Μαράια Αντετοκούνμπο

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν μισητά σχόλια και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!»

