Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γάμος ινκόγκνιτο με top celebrities στο Costa Navarino

O αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς παντρεύεται με κάθε επισημότητα στην Ελλάδα

Οι λαμπρές προετοιμασίες, οι 200 καλεσμένοι, ο Λεμπρόν, τα τρία πάρτυ, το λευκό dress code και η νιγηριανή ενδυμασία

Για κάποιον μυστηριώδη -για πολλούς ακόμα και ακατανόητο λόγο- οι γάμοι των διασημοτήτων είθισται να ασκούν ακαταμάχητη έλξη στο κοινό, αφυπνίζοντας μάλλον τα πιο ταπεινά και αχόρταγα σκανδαλοθηρικά ένστικτά του. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ο τρυφηλός γάμος του Ανάντ Αμπάνι, γιου του Ινδού κροίσου και πλουσιότερου πολίτη της Ασίας Μουκές Αμπάνι, έγινε κεντρική είδηση σε όλων των λογιών και όλων των ειδών τα μέσα ενημέρωσης -από tabloids μέχρι ιστορικούς τίτλους έγκριτων εφημερίδων- εξαιτίας της σχεδόν απόκοσμης χλιδής του, των πολυήμερων εορτασμών και βέβαια των κραταιών προσκεκλημένων που ταξίδεψαν μέχρι τη δυτική Ινδία για να ευχηθούν στους νεόνυμφους.

Υπάρχουν γάμοι που έφτασαν να αποτελούν ιστορικά ορόσημα, όπως εκείνος του τότε πρίγκιπα Καρόλου με την Νταϊάνα το 1981 -το νυφικό της με την περίφημη ουρά των 7,5 μέτρων διαθέτει μάλιστα το δικό του λήμμα στη Wikipedia- ή της Γκρέις Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ Γ’ του Μονακό, το 1956, γάμοι που έγιναν εξώφυλλα για τους σωστούς λόγους, όπως εκείνος του Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλ Αλαμουντίν, το 2014, ή για λάθος, όπως αυτός της Δέσποινας Βανδή με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Η ανταλλαγή όρκων -όχι τελικά τόσο αιώνιας- αγάπης μεταξύ των «Μπέκαμ της νότιας Βαλκανικής» έμεινε μνημειώδης εξαιτίας των αυστηρών μέτρων ασφαλείας και της απόλυτης ιδιωτικότητας που επέβαλαν οι νεόνυμφοι, επιστρατεύοντας περί τους 80 άνδρες ασφαλείας, αριθμό δηλαδή ίσο με εκείνο των προσκεκλημένων τους.

Κώστας ή Γιάννης;

Στο ίδιο μονοπάτι της απόλυτης μυστικότητας φαίνεται πως αποφάσισε να ιχνηλατήσει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος το ερχόμενο τριήμερο (30 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου) πρόκειται να επισημοποιήσει τη σχέση του με την αρραβωνιστικιά του Μαράια Ριντλσπρίγκερ. Η εικασία σχετικά με τον γάμο του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς με την παλαίμαχη βολεϊμπολίστρια ξεκίνησε να θεριεύει την προτελευταία ημέρα του 2023. Στις 30 Δεκεμβρίου η 31χρονη Καλιφορνέζα δημοσίευσε ένα ινσταγκραμικό story που σχεδόν πρόδωσε τις προετοιμασίες του γάμου της, τις οποίες είχε βάλει μπροστά εγκαίρως. Στην ανάρτηση η οποία εξαφανίστηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή της μπορούσε κανείς να διακρίνει τέσσερα χέρια να τσουγκρίζουν ποτήρια σαμπάνιας με σκηνικό μια αρμάδα από νυφιάτικα φορέματα. Ηταν ηλίου φαεινότερο πως επρόκειτο για στιγμιότυπο από πρόβα νυφικού. Πιθανότατα τη δική της.

Με τις εβδομάδες η φήμη αναφορικά με την τελετή μετασχηματίστηκε σε βεβαιότητα, ενώ άρχισαν να διαρρέσουν πληροφορίες στα ελληνικά αλλά και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την πραγματοποίησή της στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Costa Navarino, όπου το 2021 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε δύο πολυτελείς βίλες. Κι ενώ οι παπαράτσι γυάλιζαν τους τηλεφακούς των μηχανών τους και κατέστρωναν στρατηγικά σχέδια για την απόβασή τους στην Πύλο, στις 29 Ιουνίου ο 29χρονος Greek Freak έκανε την ανατροπή.

Στο περιθώριο εκδήλωσης στην Αθήνα στην οποία έδωσε το «παρών» ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε μάλλον εύλογα από τους δημοσιογράφους σχετικά με τον επικείμενο γάμο του, δίνοντας μια απάντηση που θα μπέρδευε ακόμα και τη γνωστή για τους δυσνόητους χρησμούς της Πυθία: «Ποιος παντρεύεται; Με κάλεσαν εμένα στον γάμο; Δεν ξέρω. Γιατί είναι είδηση ότι παντρεύομαι; Δεν μπορώ να το καταλάβω». Εν συνεχεία μάλιστα έσπευσε να διευκρινίσει πως οι γαμήλιες φήμες δεν αφορούσαν τον ίδιο αλλά τον 26χρονο αδελφό του Κώστα και την αγαπημένη του Ντέμη Φιλιππάκου.

Η αλήθεια είναι πως ο Αντετοκούνμπο αρχικά τουλάχιστον έγινε πιστευτός. Ωστόσο η μπλόφα του είχε κοντά ποδάρια. Οσο πλησιάζουμε προς τα τέλη Αυγούστου τόσο η υπόθεση πως στο Costa Navarinο θα τελεστεί ο δικός του γάμος μετασχηματίζεται σε βεβαιότητα. Αλλωστε, όπως είχε δηλώσει λίγες ημέρες προτού ο «Greek Freak» θολώσει τα νερά ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος, ο Γιάννης είχε ήδη ξεκινήσει τις πρόβες για το γαμπριάτικο κοστούμι του.

Μάλιστα, ο έμπειρος -οι γαμπροί που έχει ράψει αθροίζονται σε περισσότερους από 4.000- και αγαπητός σε εγχώριους και διεθνείς σταρ ράφτης -τον έχουν κατά καιρούς εμπιστευτεί, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Ρουβάς, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Τζιμπρίλ Σισέ-, είχε αποκαλύψει σε δηλώσεις του πως ο ίδιος είχε αναλάβει τα κοστούμια τόσο των αδελφών του Γιάννη, Θανάση, Κώστα και Αλεξ, όσο και κάποιων προσκεκλημένων που θα ταξιδέψουν από τις ΗΠΑ στη Μεσσηνία για το ευτυχές γεγονός. Την εβδομάδα που μας πέρασε οι αδελφοί Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσαν και με έναν ακόμα έμμεσο τρόπο τον επερχόμενο γάμο, αφού εθεάθησαν σε απαρτία στη Μύκονο για ένα σύντομο παραθερισμό που προσομοίαζε σε bachelor party.

Τρεις ημέρες, μία τελετή, 30 VVIP

Γιατί, λοιπόν, ενώ ο κόσμος το έχει τούμπανο ο λαοφιλής και επιδραστικός εντός και εκτός παρκέ Γιάννης θέλησε να κρατήσει τελικά τον γάμο του κρυφό καμάρι; Μία εκδοχή λέει πως επιθυμούσε να ζήσει την επονομαζόμενη πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του περιτριγυρισμένος από ανθρώπους του στενού κύκλου του, μακριά από την αδιακρισία και την πολλή συνάφεια του κόσμου. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι σε έναν κόσμο που ζει, περιστρέφεται και είναι διαρκώς διαθέσιμος και διάτρητος μέσα από τα social media η ιδιωτικότητα έχει λάβει διαστάσεις ιερού δισκοπότηρου - ειδικά για το σινάφι των celebrities.

Επειτα από περίπου μία δεκαετία σχέσης και τρία παιδιά, τον 4χρονο Λίαμ, τον 3χρονο Μάβερικ και την 11 μηνών Εύα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια Ριντλσπρίγκερ θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης ενώπιον Θεού και ανθρώπων στις 31 Αυγούστου. Ή σχεδόν έτσι. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν θα πρόκειται για θρησκευτικό γάμο -ο «Greek Freak» είναι ορθόδοξος και η αγαπημένη του ανήκει στο καθολικό δόγμα-, ούτε για πολιτικό αλλά για μια υβριδική τελετή στην οποία οι δύο σύντροφοι θα δεσμευτούν να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους μαζί και η οποία θα λάβει χώρα το απόγευμα της 31ης Αυγούστου στην παραλία του ξενοδοχείου «W» στο Costa Navarino. Το εν λόγω σημείο κάθε άλλο παρά τυχαία επιλέχτηκε, αφού πληροί την απαράβατη προϋπόθεση που έχουν θέσει οι μελλόνυμφοι, να μην κάνουν δηλαδή βορά τον γάμο τους στα media και τα social media. Τουλάχιστον χωρίς τη δική τους συγκατάθεση.

Το ζήτημα είναι βέβαια πώς θα χαλιναγωγήσουν τους 200 προσκεκλημένους τους και θα διασφαλίσουν ότι κανείς τους δεν θα ανοίξει μια χαραμάδα στον γάμο της χρονιάς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτή την κατεύθυνση απαγορεύεται οι καλεσμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα καθώς και να συνοδεύονται από παιδιά. Για αναμνηστικές φωτογραφίες από το event και με το ζεύγος των «νεονύμφων» θα υπάρχουν φωτογράφοι που έχουν επιλέξει ο Γιάννης και η Μαράια.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους θα φτάσουν από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ με ιδιωτικές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εννοείται ότι θα έχουν στη διάθεσή τους και την υπηρεσία μεταφοράς μέσω ελικοπτέρου του resort, βρίσκονται και 30 VVIP. Ο υπερθετικός όρος (βλ. Very Very Important Person) δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά ή για τη δημιουργία εντυπώσεων, αφού οι πληροφορίες που διαρρέονται με φειδώ συντείνουν πως πρόσκληση για τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό έχουν λάβει και σκοπεύουν να ανταποκριθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, ο θρύλος του NBA Λεμπρόν Τζέιμς, που συνδέεται με στενή φιλία με τον «Greek Freak», η Σερένα Γουίλιαμς, ακούστηκε κι ο Κιλιάν Εμπαμπέ, αλλά οι υποχρεώσεις του τρέχουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες και ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς και βέβαια ο πρόεδρος της ομάδας Πίτερ Φέιγκιν.

Οι πιο σημαίνοντες από τους καλεσμένους θα καταλύσουν στις σουίτες του ξενοδοχείου «W», οι οποίες προσφέρουν και την πάντα καλοδεχούμενη υπηρεσία προσωπικού μπάτλερ, καθώς και στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο «Mandarin», κάποιοι θα απολαύσουν μόνο μία διανυκτέρευση στη μεσσηνιακή γη, ενώ άλλοι αναμένεται να συνδυάσουν την πρόσκληση στον γάμο με ολιγοήμερες διακοπές στη χώρα μας.

Στην υγειά της Μαράια

Το τρίπτυχο των εορτασμών θα ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής με ένα πάρτυ υποδοχής στο μπαρ «Between» -λέγεται ότι το dress code έχει οριστεί ως αυστηρά λευκό-, το οποίο βρίσκεται επίσης στο ασφαλές απάγκιο του ξενοδοχείου «W» και θα συνεχιστεί την επομένη με ένα ακόμα, αυτή τη φορά με νιγηριανές αναφορές. Αποκορύφωμα θα είναι φυσικά η γαμήλια τελετή που θα πραγματοποιηθεί την τρίτη ημέρα. Το πόση σημασία στη φιλοξενία των προσκεκλημένων τους και πόση έμφαση στη λεπτομέρεια δίνουν οι μελλόνυμφοι μαρτυρά το γεγονός ότι οι ίδιοι πέρασαν πέντε ημέρες στο Costa Navarino δοκιμάζοντας ακαταπόνητα περισσότερα από 200 πιάτα, για να επιλέξουν τα ιδανικά τόσο για το γαμήλιο δείπνο όσο και για τα δύο πάρτυ-προπομπούς του ευτυχούς γεγονότος.

Το μενού στο οποίο κατέληξε το ζευγάρι θα έχει μια μάλλον ευρεία γκάμα αναφορών -από ραφιναρισμένες, ελεβέ εκδοχές του πατροπαράδοτου (για τους Αμερικανούς) μπέργκερ μέχρι σοφιστικέ σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να λανσάρει στο γάμο και το πρώτο κρασί-αποτέλεσμα της σύμπραξής του μέσω της εταιρίας επενδύσεων Ante Inc. με τα Ελληνικά Οινοποιεία, στα οποία κατέχει μερίδιο μετοχών 10% από το 2022. Πρόκειται για μια ροζέ ετικέτα η οποία θα φέρει το όνομα της Μαράια Ριντλσπρίγκερ και, εκτός από τη συμβατική φιάλη των 750 ml, θα κυκλοφορήσει στην αγορά και σε magnum έκδοση. Οι προσκεκλημένοι του γάμου θα έχουν το προνόμιο να δοκιμάσουν την πρώτη σοδειά του Greek Freak πρώτοι.

Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς τον ευφάνταστο τρόπο που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να διατρανώσει για μία ακόμα φορά τον έρωτά του για εκείνη που μοιάζει να ενσαρκώνει στον απόλυτο βαθμό τη γυναίκα της ζωής του. Αν και κανείς από τους δύο τους δεν έχει μιλήσει για τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν πρώτη φορά, το επικρατέστερο σενάριο λέει ότι ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή το 2014. Τότε ο Γιάννης διένυε την παρθενική σεζόν του στους Μιλγουόκι Μπακς ενώ η Μαράια, ως απόφοιτη του τμήματος Sports Managment του Πανεπιστημίου Rice του Χιούστον, έκανε την πρακτική της στην αμερικανική μπασκετική λίγκα.

Προερχόμενη απο αθλητική οικογένεια, μια και ο πατέρας της Πατ υπήρξε μπασκετομπολίστας, η Ριντλσπρίγκερ θήτευσε και η ίδια στον αθλητισμό και μάλιστα με αξιώσεις. Υπήρξε δεινή βολεϊμπολίστρια, όπως και οι δύο αδελφές της Μακέιλα και Μάγια, και κατάφερε μάλιστα να αναδειχθεί σε MVP του Κολεγιακού Πρωταθλήματος τη χρονιά της αποφοίτησής της.

Ο οίνος, πάντως, με το ονοματεπώνυμό της δεν είναι η πρώτη και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία κίνηση αβρότητας του Γιάννη προς εκείνη. Στο βιβλίο «Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP» της δημοσιογράφου Μίριν Φάντερ που κυκλοφόρησε το 2021 έχει περιληφθεί μια αφήγηση αναφορικά με την οδύσσεια μιας έκπληξης του σούπερ σταρ του NBA προς την αγαπημένη του. Το 2018 ο Αντετοκούνμπο ήθελε να χαρίσει στη Μαράια έναν σκύλο ράτσας ντουντλ, τους οποίους εκείνη λάτρευε.

Ο Γιάννης εντόπισε το μοναδικό εκτροφέα στην Πολιτεία του Γουινσκόνσιν, όμως λόγω των πυκνών αθλητικών υποχρεώσεών τού του ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι οκτώ ωρών αυθημερόν για να τον αποκτήσει. Με τη βοήθεια της διοίκησης των Μπακς ανέθεσε την αποστολή σε έναν μαθητευτόμενο υπάλληλο της ομάδας. Μετά κόπων, βασάνων και πολλών ωρών οδήγησης στην αχανή Πολιτεία, αφού ο μεσολαβητής έχασε πολλές φορές τον δρόμο του, το κουτάβι έφτασε τελικά στην ώρα του στο γήπεδο των Μπακς. Ο Γιάννης πρόσφερε μετά τον αγώνα του τη νεαρή σκυλίτσα στη Μαράια, την ονόμασαν Μίλα και την έκαναν αρκετά διάσημη για να διαθέτει τον δικό της Instagram λογαριασμό.

Ο βράχος του «Greek Freak»

Η Ριντλσπρίγκερ, με τη σειρά της, εκφράζει συχνά πυκνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την ευλογία του να είναι η συμβία, η μητέρα των παιδιών και η αρραβωνιαστικιά από το 2023 -το ανακοίνωσαν στο περιθώριο μιας συνέντευξης Τύπου το περασμένο φθινόπωρο- του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο διεκδικεί για τον εαυτό της κάτι περισσότερο από απλώς τον ρόλο της συζύγου του σούπερ σταρ.

Μπορεί να έχει δηλώσει πως δεν υπάρχει κάτι που να επιθυμεί περισσότερο από την περαιτέρω διεύρυνση της οικογένειάς της με τον Γιάννη, όμως η 31χρονη Αμερικανή εξακολουθεί να είναι ενεργή επαγγελματικά και η ίδια έχοντας λανσάρει το brand casual ενδυμάτων «Sincerely, Mariah» -ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε στο μυαλό της την περίοδο της πανδημίας, όταν είχε αρχίσει να χάνει την πίστη τον εαυτό της και αναζητούσε έναν τρόπο να αντιστρέψει τις αρνητικές σκέψεις που την κατέκλυζαν- αλλά και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Charles Antetokounmpo», το οποίο η οικογένεια δημιούργησε στη μνήμη του αείμνηστου πατριάρχη της.

Η Μαράια θεωρείται από πολλούς ο βράχος που στήριξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από τον αδόκητο θάνατο του πατέρα του τον Σεπτέμβριο του 2017. Η ίδια σε συνεντεύξεις της δεν έχει κρύψει τις μύχιες σκέψεις που έκανε τότε ότι η απώλεια του Τσαρλς είχε τόσο καθοριστική επιρροή στην ψυχολογία του Γιάννη ώστε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη φρενήρη αγωνιστική πορεία του. Το ζευγάρι, όμως, έμαθε να ξεπερνά μαζί τις δυσκολίες και να ζει με τον ίδιο τρόπο κάθε καθοριστική στιγμή του, όπως τις γεννήσεις των παιδιών τους, στις οποίες ο Γιάννης ήταν παρών και έκλαιγε ασταμάτητα, μολονότι δεν είναι από τους τύπους που αφήνουν το συναίσθημα να τους καταβάλει.

Η Μαράια ήταν και ο λόγος που ο «Greek Freak» αναθεώρησε ένα πολύ στέρεο, σχεδόν ψυχαναγκαστικό μοτίβο ζωής. Προτού τη γνωρίσει η καθημερινότητά του κινούνταν αποκλειστικά μεταξύ του σπιτιού και του γηπέδου. Εκείνη του έδειξε ότι υπάρχουν κι άλλες, μικρές και μεγάλες χαρές στη ζωή εκτός από εκείνες που οριοθετεί το μπασκετικό παρκέ. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει εκείνος με τη σειρά του για να της το ανταποδώσει ήταν ένας γάμος στην Ελλάδα, στη χώρα όπου εκείνη παιδιόθεν ονειρευόταν να ταξιδέψει. Δεν πίστευε πως θα το κατάφερνε ποτέ, όμως ο Αντετοκούνμπο ήταν εδώ για να ανατρέψει για μία ακόμα φορά τα προγνωστικά. Παλιά του τέχνη.

protothema.gr