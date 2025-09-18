Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» – Η γλυκιά ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Τα γενέθλια της συζύγου του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, γιόρτασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλιού με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Η Μαράια έκλεισε την Τετάρτη (17.9.25) τα 33, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και να της εύχεται χρόνια πολλά.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαράια ακολούθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και πανηγύρισε μαζί του τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», ήταν το τρυφερό μήνυμα που έγραψε ο Greek Freak στο σχόλιο της ανάρτησης.