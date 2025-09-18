Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» – Η γλυκιά ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του
Τα γενέθλια της συζύγου του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, γιόρτασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλιού με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.
Η Μαράια έκλεισε την Τετάρτη (17.9.25) τα 33, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και να της εύχεται χρόνια πολλά.
Υπενθυμίζεται ότι η Μαράια ακολούθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και πανηγύρισε μαζί του τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», ήταν το τρυφερό μήνυμα που έγραψε ο Greek Freak στο σχόλιο της ανάρτησης.