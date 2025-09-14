Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χόρεψε με τη μητέρα και την κόρη του μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους

Σε πελάγη ευτυχίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, με τη μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο να χορεύει για τα παιδιά της.

Μυθικές στιγμές εκτυλίσσονται στην Ρίγα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνικής Ελλάδας. Μετά τα όσα συγκλονιστικά συνέβησαν στην συνέντευξη Τύπου και στα αποδυτήρια της Εθνικής, το γλέντι συνεχίστηκε και στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι περίμεναν την ομάδα.

Όταν έφτασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του, οι Έλληνες τραγούδησαν πιο δυνατά από ποτέ και ο ηγέτης της Εθνικής, μαζί με την μητέρα του Βερόνικα, χόρεψαν στον ρυθμό των Πελαργών.

Ο Γιάννης ανέφερε ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της καριέρας του και ζει την κάθε στιγμή μετά από το γαλανόλευκο έπος στην Ρίγα.

💙 Τρομερό video: Ο Γιάννης με την μητέρα του, Βερόνικα πανηγυρίζουν με τους Έλληνες φιλάθλους! pic.twitter.com/ViAKbxBJzm

— SPORT24 (@sport24) September 14, 2025



Το γλέντι στη Λετονία δεν έχει τέλος μετά την κατάκτηση του μεταλλίου από τη “γαλανόλευκη”.

💙 Τρομερή ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους στο ξενοδοχείο της Εθνικής pic.twitter.com/NyRyXEhVJw — SPORT24 (@sport24) September 14, 2025

Πηγή: sport24.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi