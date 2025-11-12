Γιαννάκος για τον 22χρονο που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σωσεί»

«Μόνο με θαύμα θα σωθεί», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για τον 22χρονο από το Κορωπί, που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μετά από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ. Εκεί έβαλαν στοίχημα ότι θα το φάει ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. «Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ’ ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», είπε στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Πηγή: tovima.gr

Φωτογραφία αρχείο*