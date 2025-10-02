Για πρώτη φορά στο Αγρίνιο «Ημέρα Καριέρας» - Κ. Καραγκούνης: «Ψάχνουμε πλέον για εργαζομένους και όχι για θέσεις εργασίας»

Για πρώτη φορά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη να τονίζει στο «Δυτικά Fm 92,8» ότι «πολεμάμε την ανεργία με κάθε τρόπο και πλέον ψάχνουμε για εργαζομένους και όχι για θέσεις εργασίας».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9), από τις 10:00 έως τις 18:00, προσφέροντας στους πολίτες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δικτύωσης, καθώς αναμένεται νασυμμετέχουν εκπρόσωποι 30 και πλέον επιχειρήσεων, αναζητώντας υποψήφιους για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας που καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από υψηλής έως χαμηλότερης εξειδίκευσης.

Για την πολιτική της ΔΥΠΑ και γενικότερα της κυβέρνησης στον τομέα της εργασίας μίλησε στο «Δυτικά Fm 92,8» o υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα η προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση της ανεργίας έχει αποδώσει φτάνοντας πια, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο στενό πυρήνα του προβλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω απ’ τις γραμμές» του Δημήτρη Παπαδάκη, ο Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι η «Ημέρα Καριέρας» είναι ένας θεσμός πολύ αποτελεσματικός, καθώς ήδη από τη λειτουργία αυτού του θεσμού έχουν βρει δουλειά πάνω από 10.000 πολίτες, που προσήλθαν σε αυτές τις «Ημέρες Καριέρας» και είτε πρόκειται για ανέργους, είτε για εργαζόμενους, που θέλουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον.

«Παλιά ψάχναμε για θέσεις εργασίας, τώρα ψάχνουμε για εργαζομένους. Δηλαδή υπάρχουν προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς κλάδους, αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσέλευση» τόνισε ο Κ. Καραγκούνης υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας δεν εξαντλείται σε επιδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ, αλλά υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική για να καλύψει τα κενά στις θέσεις εργασίας με ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους. «Εκπαιδεύουμε πάνω από 500 χιλιάδες τα τελευταία χρόνια για να αναβαθμίσουμε το εργατικό δυναμικό της χώρας με πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες ακριβώς για να δώσουμε τα «όπλα» στους εργαζομένους, στους ανέργους, ώστε να βρουν δουλειά και να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ. Καραγκούνης.

«Το να μειώσεις την ανεργία δέκα μονάδες, πράγμα το οποίο δεν έχουν μπορέσει άλλα κράτη να το κάνουν, όπως η Ισπανία που προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να μειώσει την ανεργία κάτω από το 10% και δεν μπορεί να τα καταφέρει- πρέπει να το κάνεις με πολλούς και διαφόρους τρόπους, δηλαδή και με τέτοια προγράμματα αλλά κυρίως αναπτύσσοντας τον κάθε τόπο περιφερειακά» είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Καραγκούνης αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση έχει φροντίσει μαζί με τους Δήμους και τις Περιφέρειες να προτεραιοποίηση έργα για την ανάπτυξη κάθε περιοχής ξεχωριστά.

Ο υφυπουργός Εργασίας έκανε ακόμη ειδική αναφορά στην προσπάθεια του rebrain. Και αυτό γιατί, όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και στην επαρχία και στο δικό μας το νομό που ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό, είτε μηχανικούς, είτε χημικούς, αλλά δεν βρίσκουν.

«Προσπαθούμε να πείσουμε παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό που είναι λαμπρά μυαλά και έχουν καταπληκτική καριέρα να γυρίσουν πίσω στη χώρα, με συγκεκριμένα κίνητρα, γιατί πληρώνουν το μισό της φορολογίας για επτά χρόνια από την στιγμή που θα επιλέξουν να επιστρέψουν πίσω» ανέφερε ο Κ. Καραγκούνης.

«Φέρνουμε περισσότερο έλεγχο, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει»

Ο υφυπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε και για το επικείμενο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στα συνδικάτα ιδίως σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το 13ωρο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κ. Καραγκούνη κόντρα στη ρητορική που αναπτύσσεται από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα εκτίμησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι υπέρ των εργαζόμενων, πράγμα που κατά τον ίδιο αποδεικνύεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις καθώς πλέον το εργασιακό είναι πλέον ένα ζήτημα που είναι στον πάτο των προβληματισμών των πολιτών.

Ο Κ. Καραγκούνης εξήγησε ότι το εργατικό νομοσχέδιο έχει περίπου 88 διατάξεις και εκτίμησε «ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τα κόμματα να μην τις ψηφίσουν γιατί φέρνει λιγότερη γραφειοκρατία για τον εργαζόμενο, αλλά για τον εργοδότη». «Θέματα που έχουν να κάνουν με τον ετήσιο πίνακα προσωπικού ή τον ετήσιο πίνακα αδειών θα γίνονται πλέον ψηφιακά από το «Εργάνη 2» και επιπλέον σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αλλάζουμε ένα νομοθετικό, που πάνω από 30 χρόνια και παραμείνει το ίδιο και το εκσυγχρονίζουμε και κάνουμε πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο σε θέματα όπως για παράδειγμα η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων και η παύση εργασιών όταν υπάρχουν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, κάτι που δεν το κάνουν όλες οι χώρες» ανέφερε ο Κ. Καραγκούνης.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήταν αίτημα της ΓΣΕΕ από το 2010, που καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το υλοποίησε. «Φέρνουμε περισσότερο έλεγχο στην εργασία υπέρ των εργαζομένων. Με αυτό έχουν δηλωθεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω σε σχέση με τη μη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει το οκτάωρό του κανονικά και από την άλλη να έχει δηλώσει ρεπό στην «Εργάνη», γιατί αυτό γινότανε παλαιότερα» εξήγησε ο Κ. Καραγκούνης.

Σε σχέση με το 13ωρο ο Κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι «το δικαίωμα που έχει ένας εργαζόμενος σε δύο εργοδότες να κάνει για κάποιες μέρες του μήνα και κάποιες μέρες του χρόνου 13 ώρες εργασίας μπορεί να το κάνει σε ένα εργοδότη, αρκεί να πληρώνεται 40% παραπάνω στο βασικό ημερομίσθιο ως υπερωρία». Αυτό πρόσθεσε ο Κ.Καραγκούνης δεν μπορεί να το κάνει κάποιος κάθε μέρα, αλλά περίπου 37 ημέρες το χρόνο και μόνο με τη θέλησή του και αν δεν θέλει θα την όπως αναφέρεται μέσα στο νόμο ότι δεν μπορεί κάποιος να απολυθεί για αυτό το λόγο.

«Εργασιακός μεσαίωνας ήταν όταν είχες 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες λιγότερες, ενώ γίνονταν, γιατί δεν υπήρχε ο έλεγχος, που υπάρχει σήμερα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας» ανέφερε ακόμη ο Κ. Καραγκούνης προσθέτοντας με νόημα ότι «οι αριστερές δυνάμεις, υποτίθεται, είναι πιο ευαίσθητες περί τα εργασιακά, δεν τα είδα όμως όλα αυτά από το 2015 και μετά…»

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»