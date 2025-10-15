Για πρώτη φορά στην Αιτωλοακαρνανία μείωση στα ενοίκια - Σημάδι «διόρθωσης»

Μείωση 2,1 % στη μέση τιμή των ενοικίων το γ’ τρίμηνο καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση».

Πτωτικά στο 1,9% κινήθηκε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού και τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά (-37% στο ελαιόλαδο), σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές στο κρέας έχουν αυξηθεί 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%, ενώ το ράλι στα ενοίκια καλά κρατεί, καθώς ο ρυθμός αύξησής τους ανέρχεται σε 9,9%.

Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια στέγαση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 47,3% των Ελλήνων ζει σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια ή λογαριασμούς, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 9,3%.

Η Βουλγαρία, η δεύτερη στη λίστα, καταγράφει 18,8%, γεγονός που σημαίνει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο ακόμη και σε σύγκριση με τη δεύτερη χειρότερη χώρα της Ευρώπης.

Το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο 60%-70% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ για οικογενειακή κατοικία μπορεί να απορροφήσει σχεδόν το σύνολο ενός «καλού» μισθού, αναγκάζοντας μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας να περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους.

Tα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει και η τελευταία έρευνα της πλατφόρμας Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφοντας κατά 10,0% αυξημένες τις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών σε όλη τη χώρα και αυξημένες κατά 7,2% μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών.

Το νέο και αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφεται σε κάποιες περιοχές της χώρας ένα πρώτο δείγμα συγκράτησης και «διόρθωσης» των τιμών στα ενοίκια. Στη χορεία αυτή συγκαταλέγεται και η Αιτωλοακαρνανία, όπως μερικές ακόμη περιοχές, όπως τα Γρεβενά, η Θεσπρωτία, τα Τρίκαλα, η Ξάνθη, η Μεσσηνία, η Κοζάνη, όχι όμως και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς εκεί το ράλι των τιμών συνεχίζεται ακάθεκτο με σημαντικές αυξήσεις.

Συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2,1% των ενοικίων, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα 6 ευρώ (6,09 για την ακρίβεια) το τετραγωνικό. Αυτή είναι πρώτη φορά που καταγράφεται μείωση σε οποιαδήποτε έρευνα έχει γίνει σχετικά με τις τιμές των ενοικίων στην Αιτωλοακαρνανία.

Αντίστοιχα ως προς τις τιμές πώλησης κατοικιών καταγράφηκε μια συγκράτηση των τιμών, με άνοδο μόλις κατά 0,8% και τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών να διαμορφώνεται πλέον στα 977 ευρώ το τετραγωνικό.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η μέση τιμή ενοικίασης για κατοικίες στην Αιτωλοακαρνανία αυξήθηκε κατά 6,1%, ενώ όσον αφορά τις πωλήσεις κατοικιών στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφεται μικρή αύξηση κατά 3,9%. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση ένα διάστημα κατά της διάρκεια της πανδημίας (2021-2022), κάθε χρόνο οι τιμές των ενοικίων στην Αιτωλοακαρνανία αυξάνονταν με ποσοστά συνήθως της τάξης του 6% και 7%.

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί σε κάποιο βάθος χρόνου, αν στην Αιτωλοακαρνανία τουλάχιστον θα υπάρξει μια «διόρθωση» των τιμών στην αγορά ακινήτων, γιατί μόνο έτσι θα δουν και τα νοικοκυριά μια κάποια ελάφρυνση στην τσέπη τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Δυτική Ελλάδα έχει το τέταρτο μεγαλύτερο στη χώρα ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης, με το 29,1% των νοικοκυριών να αναγκάζονται να δαπανήσουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν το ενοίκιό τους. Διευκρινίζεται ότι υπερβολική χαρακτηρίζεται η κάλυψη του κόστους της στέγης, όταν ξεπερνά το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Εξάλλου, οι τιμές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συγκρίνονται και με μέσο διαθέσιμο εισόδημα κάθε περιοχής και ως γνωστόν η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται αρκετά χαμηλά ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»