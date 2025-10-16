Για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις προειδοποιεί ο Τραμπ μετά τα «σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ

Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχειρία, καθώς το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο αποτελεί την επόμενη φάση, προκάλεσε χθες και νέα αντίδραση από πλευράς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τελευταίος κάθε άλλο παρά απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάληψης νέας στρατιωτικής δράσης στο μέλλον, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από μέρους της Χαμάς, με δεδομένο ότι η ανταλλαγή νεκρών ομήρων, αλλά και οι επιθέσεις σε πολιτοφυλακές έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την εμπέδωση της ειρήνης και την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Μολονότι η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι παρέδωσε όλες τις σορούς ομήρων, στις οποίες είχε πρόσβαση, το Ισραήλ έχει ενημερώσει από πλευράς του τον ΟΗΕ πως ο αναμενόμενος αριθμός φορτηγών βοήθειας που θα επιτραπεί να εισέλθουν στη Γάζα μπορεί είτε να αργήσει, είτε να καθυστερήσει λόγω της αργής απελευθέρωσης των λειψάνων ομήρων από τη Χαμάς. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, κάλεσε τον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για την ήττα της Χαμάς, σε περίπτωση που ανανεωθεί ο πόλεμος στη Γάζα. Το σχέδιο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα προβλέπει τις ενέργειες που θα πρέπει να εξελιχθούν εάν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει την ειρηνευτική συμφωνία του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και «καταστεί απαραίτητο να ανανεωθούν οι μάχες», όπως ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Σημειωτέον ότι με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, θα έπρεπε να επιστραφούν από τη Χαμάς όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι εντός 72 ωρών. Στην πράξη, όμως, έχει παραδοθεί μόνο το ένα τρίτο, ήτοι 28 νεκροί όμηροι. Αυτή η καθυστέρηση προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος επιχείρησε να πιέσει την οργάνωση, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNN ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις δώσω την εντολή», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί. «Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους τσακίσει, θα το έκανε», σημείωσε, στην ίδια κατεύθυνση, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αν και αναγνωρίζει ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει την πλειοψηφία των 28 σορών από τους ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, λέει: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 (ζωντανών) ομήρων ήταν υψίστης σημασίας».

Σχολιάζοντας την εκτέλεση ατόμων που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ από άνδρες της Χαμάς, «αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα» τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες». Όταν ρωτήθηκε αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Αμερικανός απάντησε πως «το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα». Όσον αφορά τις προσπάθειές του να πείσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει στην εκεχειρία στη Γάζα, «έπρεπε να τους συγκρατήσω... Το συζήτησα με τον Μπίμπι» αποφάνθηκε ο “Πλανητάρχης”, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ειρήνης, ιδίως δεδομένης της ισχυρής υποστήριξης άλλων χωρών στην περιοχή.

Ανθεκτική ειρήνη

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Τραμπ «πενήντα εννέα χώρες συμμετέχουν σε αυτό», αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ιδίως σε εκείνες τις χώρες που παρευρέθηκαν στην τελετή στην Αίγυπτο, για να υπογράψουν τη «Συμφωνία Ειρήνης Τραμπ» ή εξέφρασαν δηλώσεις υποστήριξης. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τώρα συμβαίνουν όλα αυτά. Θέλουν να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Τώρα που το Ιράν δεν αποτελεί πρόβλημα».

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, «εργάζομαι σκληρά πάνω στο θέμα της Ρωσίας», τόνισε ο Πρόεδρος Τραμπ και συνέχισε, λέγοντας πως «το ένα συμβαίνει εδώ και τρία χρόνια, το άλλο τρεις χιλιάδες» συγκρίνοντας την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: protothema.gr