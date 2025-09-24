Για καφεδάκι έξω από το Ιπποκράτειο ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι» - Αναβλήθηκε ξανά η δίκη

Για καφεδάκι έξω από το Ιπποκράτειο πήγε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής που συνελήφθη για «φακελάκι», ενώ αναβλήθηκε ξανά η δίκη του για λόγους υγείας.

Αναβλήθηκε, για δεύτερη φορά, για λόγους υγείας, η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε "φακελάκι" από σύζυγο χειρουργημένου ασθενούς.

Συγγενής του γιατρού προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται από τις 20 Σεπτεμβρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημοσίου νοσοκομείου με καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η δίκη ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου να αναβληθεί ξανά.

Η δίκη του καρδιοχειρουργού προσδιορίστηκε για τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ντοκουμέντο που προβλήθηκε στην εκπομπή του MEGA "Live News", φαίνεται ο κατηγορούμενος γιατρός σήμερα το πρωί να μην είναι Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά να πίνει καφέ.

Σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή με τον γιατρό, αυτός δεν θέλησε να σχολιάσει τη μαρτυρία ότι ήταν εκτός νοσοκομείου.

Η σύζυγος του χειρουργημένου ασθενούς που έκανε την καταγγελία μίλησε στο "Live News" λέγοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο γιατρός βρισκόταν για καφέ ενώ δήλωνε πως βρίσκεται στη ΜΕΘ.

"Ή οι γιατροί του είναι υπεράνθρωποι και σούπερ γιατροί ή ο γιατρός είναι σούπερ άνθρωπος με πολλές δυνατότητες ώστε να μπορεί από τη εντατική που βρισκόταν τη Δευτέρα να βρίσκεται σε αυτό το σημείο και να πίνει καφέ. Εγώ δεν είδα ποτέ ασθενή από την εντατική να πηγαίνει για καφέ. Πώς τα εξηγεί όλα αυτά;".

Στην εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

"Όταν ο γιατρός αυτός είχε το θράσος να εκβιάζει τους συγγενείς ασθενούς, θα έπρεπε να είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Το Σάββατο εφημέρευε το Αγίας Όλγας και προσέρχεται ο γιατρός και περιγράφει καρδιολογικά προβλήματα. Η εισαγωγή σ’ ένα νοσοκομείο που εφημερεύει είναι αρμοδιότητα των γιατρών που εξετάζουν τους ασθενείς. Οι γιατροί με βάση τα ευρήματα και αυτά που περιγράφει ο γιατρός αποφασίζουν να τον εισάγουν στη ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας). Γίνονται εξετάσεις και από αυτές οι γιατροί έκριναν πως χθες πρέπει να βγει και να πάει σε θάλαμο και μετά να πάρει εξιτήριο. Κάτι τρέχει και πρέπει να αποδειχτεί. Απ’ ότι μαθαίνω αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις. Όταν αρνήθηκε του έδωσαν εξιτήριο. Κατά την άποψή μου οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο".

Μετά τις αποκαλύψεις του Mega ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή για το τι ακριβώς συνέβη με τη νοσηλεία του γιατρού.

"Ο γιατρός δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ. Πήγε στην εφημερία, είχε 19 πίεση και νοσηλεύτηκε στην υπομονάδα εμφραγμάτων, δηλαδή σ’ ένα χώρο που παρακολουθούμε για 48 ώρες έναν ασθενή. Μετά το 48χωρο οι γιατροί του έγραψαν να κάνει στεφανιογραφία, δεν δέχτηκε και πήρε εξιτήριο σήμερα στις 10:43 το πρωί. Από εκεί και πέρα εάν υποκρίθηκε το έμφραγμα ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να το κρίνει γιατί εάν κάποιος λέει πως πονάει υπάρχει ένα πρωτόκολλο και αυτό έχει τηρηθεί.

Είχε καταδικαστεί για φακελάκι με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς, η δική μου διοίκηση, όταν τον έπιασαν επ’ αυτοφόρω, το ίδιο απόγευμα τον βγάλαμε σε διαθεσιμότητα. Από την ώρα που βγήκε σε διαθεσιμότητα, το τι κάνει για να αποφύγει τη δίκη είναι κάτι που αφορά το δικαστήριο. Εγώ ήμουν έτοιμος να διατάξω ΕΔΕ όταν είδα την εκπομπή, αλλά από τη στιγμή που είδα πως η φωτογραφία είναι από τις 10:43 το πρωί δεν μπορώ να πω κάτι. Τηρήθηκε το ιατρικό απόρρητο".

Πηγή: thetoc.gr