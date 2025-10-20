Για 4η χρονιά το «Σεντούκι του Παππού» στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Ένα εργαστήρι ποίησης και τεχνολογίας

Επιστρέφει το εργαστήρι δημιουργικής μάθησης, «Το Σεντούκι του Παππού» για 4η χρονιά στο Μουσείο Ιστορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο Αγγελόκαστρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι που ενώνει την Ποίηση με την Τεχνολογία.

Σε ανακοίνωση της κ. Ευτυχίας Σαμαρτζοπάνου αναφέρεται:

Για 4η χρονιά η Αριάδνη Δάντε, ο Θεόδωρος Τσιλίκας και η δημιουργική ομάδα "Το σεντούκι του παππού" σας προσκαλούν στο Μουσείο Ιστορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (Αγγελόκαστρο) για ένα εργαστήρι δημιουργικής μάθησης που συνδυάζει την αγάπη για την Ποίηση και την Τεχνολογία.

Το Σάββατο 25 Οκτώβρη 2025, στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της ομάδας.

Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως.

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το σεντούκι του παππού»

«Το σεντούκι του παππού» αποτελεί ένα όραμα της ερευνήτριας Ευτυχίας Σαμαρτζοπάνου να προσφέρει σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και φίλους της δημιουργικής μάθησης μια σειρά καινοτόμων εργαστηρίων για τη δημιουργική προσέγγιση της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσα από την Παγκόσμια Δημοτική Ποίηση και την Τεχνολογία.

Με αφορμή ένα από τα 1049 ποιήματα που περιλαμβάνουν οι δύο τόμοι Παγκόσμιας Δημοτικής Ποίησης του αείμνηστου πρωτοπόρου εκπαιδευτικού Περικλή Καίσαρη πραγματοποιείται ένα μοναδικό κάθε φορά παιχνίδι.

Σε κάθε παιχνίδι συμμετέχουν πέντε παίκτες: τέσσερα παιδιά και ένας ενήλικας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τους ρόλους του Ιχνηλάτη του Διαδικτύου, του Αφηγητή, του Εικαστικού, του Παρουσιαστή/Δημοσιογράφου και του Καλεσμένου.

Ο ρόλος του Καλεσμένου εκχωρείται αποκλειστικά στον ενήλικα της ομάδας (συνήθως ο εκπαιδευτικός μιας τάξης).

Ο Παρουσιαστής/Δημοσιογράφος αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από τον Καλεσμένο. Οι ερωτήσεις αφορούν τον χαρακτήρα, τα όνειρα και τα επιτεύγματα του Καλεσμένου. Ο Αφηγητής ανοίγει το «σεντούκι του παππού» και λαμβάνει τυχαία ένα ποίημα. Με τη βοήθεια της συγγραφέως του προγράμματος, ο Αφηγητής αφηγείται το ποίημα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και την ολομέλεια της τάξης.

Ο Ιχνηλάτης του Διαδικτύου αναζητεί πληροφορίες στο Διαδίκτυο για τη χώρα προέλευσης του ποιήματος και το θέμα του ποιήματος και ο προβολέας ή ο διαδραστικός πίνακας ξεναγεί τους συμμετέχοντες στην εκάστοτε χώρα παρέχοντας πλήθος πληροφοριών (γεωγραφική θέση χώρας, κόστος μετάβασης από Ελλάδα, εικόνες κατοίκων, γνωστά μνημεία, φαγητά, πολιτισμός, μουσική).

Κατά την ξενάγηση ο Εικαστικός ακούει και παρατηρεί τις πληροφορίες και ζωγραφίζει τη σκηνή και τον ήρωα του ποιήματος. Στη συνέχεια, ο Καλεσμένος παραλαμβάνει το εικαστικό έργο, εμπνέεται από την ομάδα και δημιουργεί μια ιστορία για τη συνέχεια του ποιήματος.

Οι συναντήσεις είναι εθελοντικές, αφιλοκερδείς και πραγματοποιούνται σε τακτική μηνιαία βάση στο Μουσείο Ιστορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στο χωριό Αγγελόκαστρο που βρίσκεται στο κέντρο του Νομού. Ο χώρος του Μουσείου ενώνει τους συμμετέχοντες με το παρελθόν της Εκπαίδευσης, τους τοποθετεί στο παρόν και μοιράζεται μαζί τους καινοτόμα εργαλεία αιχμής για να δημιουργήσουν το δικό τους ξεχωριστό μέλλον.

Η πρόσκληση: