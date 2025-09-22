ΓΦΣ Παναιτωλικός: Ανοίγουν οι εγγραφές για το νέο τμήμα πόλο με προπονητή τον Νίκο Καρακάση

Ο Παναιτωλικός ενημερώνει ότι ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα οι εγγραφές για το νέο τμήμα πόλο με προπονητή τον Νίκο Καρακάση.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Φ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στα τμήματα υποδομής του τμήματος πόλο του Συλλόγου μας.

Στο νεοσύστατο τμήμα προπονητής θα είναι ο Νίκος Καρακάσης και υπεύθυνος ο Φώτης Θανασούλας.

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο κολυμβητήριο του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" και θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 20:15 μέχρι τις 21:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6936978865 και 6945041178.

22 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, εγγραφές, Πόλο

