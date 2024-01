Γερμανία: Οχηματαγωγό όπου επέβαινε ο υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος «πολιόρκησαν» αγρότες

Αγρότες, οι οποίοι αντιτίθενται στη σταδιακή κατάργηση επιδότησης για το ντίζελ, απέκλεισαν οχηματαγωγό στο Σλίτσιελ, στη βόρεια Γερμανία, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ενέργεια την οποία καταδίκασαν μέλη της κυβέρνησης.

Σχεδόν τριάντα αγρότες εμπόδισαν την προσέγγιση του οχηματαγωγού στο οποίο επέβαινε ο Χάμπεκ, που είχε περάσει τις διακοπές του στο Χάλιχ Χόογκε, ένα τουριστικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.

The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/iAMWpjtnPK

