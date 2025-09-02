Γεράσιμος Μαλούσης: Δεν αρκεί το φιλότιμο για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης στα δικαστήρια, είπε στο «Δυτικά FM 92,8»

Την ανάγκη στελέχωσης του Πρωτοδικείου και του Εφετείου και με το αναγκαίο και εξειδικευμένο προσωπικό επεσήμανε ο Γεράσιμος Μαλούσης, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8».

Σε συνέντευξή του στη Δήμητρα Λαοπόδη, τόνισε ότι για την εξυπηρέτηση του πολίτη δεν αρκεί το φιλότιμο του εργαζόμενου και τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών με τους οποίους γίνονται οι προσλήψεις.

«Αυτή τη στιγμή έπρεπε να υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αγρινίου 40 γραμματείς και υπηρετούν 32. Στο τέλος της χρονιάς θα φύγουν με συνταξιδότηση τέσσερα άτομα και θα μείνουν 28», είπε περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων και πρόσθεσε ότι καμία από τις δύο θέσεις Πληροφορικής που είναι άκρως απαραίτητες δεν έχει καλυφθεί. Έτσι δύο εξειδικευμένοι στον τομέα υπάλληλοι που εργάζονται στο Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών είναι αναγκασμένοι να «τρέχουν» σε όλο το δικαστικό μέγαρο, όπως σημείωσε. Ανέφερε επίσης ότι καθήκοντα που υπό κανονικές συνθήκες θα εκτελούνταν από οικονομολόγο, τα έχει αναλάβει γραμματέας.

Ερωτηθείς για το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (solon.gov.gr) έκανε γνωστό ότι παρατείνεται, όπως ζήτησε ο Σύλλογος, η εκπαίδευση πάνω στα συστήματά του μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και περιέγραψε τα οφέλη που θα προκύψουν έστω και με τεράστια καθυστέρηση, δεδομένων των αλμάτων που έχουν επιτευχθεί στην τεχνολογία.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι ένας πολίτης δεν θα χρειάζεται να δαπανά πολύτιμες εργατοώρες αλλά θα πληροφορείται διαδικτυακά για την εξέλιξη της υπόθεσής του ενώ ένας κρατούμενος δεν θα είναι αναγκαίο να μεταχθεί από σωφρονιστικό κατάστημα σε δικαστική αίθουσα για να καταθέσει.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γεράσιμου Μαλούση στο «Δυτικά FM 92,8»: