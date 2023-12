«Gerαld Ford»: Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Tο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών το Gerald Ford με πλήρωμα 6000 ατόμων και δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, κατέπλευσε το πρωί στη Σούδα Χανίων όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Το πλοίο προσέγγισε στον προβλήτα Κ14 της Νατοϊκής Βάσης Μαραθίου με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής αξιωματικός του αεροπλανοφόρου, πλοίαρχος Rick Burgess, επισημαίνει: «Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί σύμμαχοι από το 1952 στο ΝΑΤΟ. Απολαμβάνουμε και εκτιμούμε κάθε ευκαιρία να ενισχύσουμε τη ναυτική συνεργασία μας».

@Warship_78 arrived in Souda Bay, Crete, Dec. 26.

Capt. Rick Burgess, Commanding Officer of Gerald R. Ford: “Greece and the United States have had a strong NATO alliance since 1952 and we enjoy and appreciate every opportunity to strengthen our maritime partnership.” pic.twitter.com/OiZQj24Ztm

