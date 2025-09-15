Γεώργιος Τσίγκας: Ιδρυτής του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και μεγάλος φιλάνθρωπος της Μακρυνείας

Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, ο Γεώργιος Δ. Τσίγκας, ιδρυτής του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας με το πρώτο ταξί του Νομού, άνοιξε νέους δρόμους – κυριολεκτικά και μεταφορικά – για τους ανθρώπους της Μακρυνείας.

Πριν αποκτήσει το πρώτο πούλμαν και προχωρήσει στη δημιουργία του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ο Τσίγκας υπήρξε οδηγός και φιλάνθρωπος, διαθέτοντας το όχημά του κυρίως για τη μετακίνηση ασθενών από τα χωριά της περιοχής προς τα νοσοκομεία της Αθήνας.

Με δική του πρωτοβουλία και με σημαντική προσωπική δαπάνη, άνοιξε τους δρόμους που συνέδεσαν τα χωριά με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η συνεισφορά του αυτή τού χάρισε τον τίτλο του εθνικού ευεργέτη, τίτλο που επισφραγίζει μέχρι σήμερα η μαρμάρινη πλάκα στο μεγάλο πέτρινο τριώροφο σπίτι του στα Σιταράλωνα. Το ίδιο σπίτι, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγείο των Ιταλών, οι οποίοι φεύγοντας έκαψαν το κατώι του.

Ο Γεώργιος Τσίγκας υπήρξε ένας άνθρωπος με έντονο αίσθημα προσφοράς. Το σπίτι του ήταν πάντοτε ανοιχτό, νυχθημερόν, για όποιον είχε ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Ο ίδιος οδηγούσε μερόνυχτα το ταξί σε χωματόδρομους μέχρι την Αθήνα, με ελάχιστη τροφή στο σακούλι του, υπό δύσκολες συνθήκες. Δεν το έκανε από ανάγκη, αλλά από καθαρή διάθεση εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Η Πολιτεία αναγνώρισε το έργο του. Με γνώσεις ανώτερης μόρφωσης για την εποχή (Σχολαρχείο) και με άψογο λόγο στην καθαρεύουσα, υπήρξε πρόεδρος και πρωτοπόρος επιχειρηματίας, ιδρύοντας το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο εκείνη την περίοδο λειτουργούσε ως ιδιωτικός φορέας.

Την προσωπικότητά του κληρονόμησε ο γιος του, Δημήτριος Γ. Τσίγκας, που επίσης διετέλεσε πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Παρά την πρόωρη απώλειά του λόγω καρδιολογικών προβλημάτων, άφησε κι εκείνος ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία.

Ο Γεώργιος Δ. Τσίγκας και ο γιος του Δημήτριος δεν υπήρξαν απλώς επιφανείς αυτοκινητιστές· ήταν άνθρωποι με φωτεινό μυαλό, αγνή ψυχή και βαθιά αίσθηση κοινωνικής προσφοράς. Το έργο τους σημάδεψε την ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας και παραμένει ζωντανό στη μνήμη του τόπου.

Αναλυτικά η κατάθεση ψυχής της εγγονής του Αθηνάς Παππά

«Στην παλιά αυτή φωτογραφία ( πάνω από 100 χρόνια)είναι οδηγός ο παππούς μου Γεώργιος Δ. Τσίγκας με το πρώτο ταξί του νόμου Αιτ/νίας, πριν αγοράσει το πρώτο πούλμαν και δημιουργήσει το ΚΤΕΛ Αιτ/ νίας. Αυτοκινητιστής και σπουδαίος επιχειρηματίας. Ο πατέρας της μητέρας μου Μαρίας Γ. Τσίγκα.

Το ταξί το χρησιμοποιούσε κυρίως για να μετακινεί ασθενείς από τα χωριά της Μακρυνείας, προκειμένου να χειρουργηθούν στα νοσοκομεία της Αθήνας! Τους δρόμους άνοιξε ο παππούς μου σε όλα τα χωριά Μακρυνείας διαθέτοντας μέρος της περιουσίας του εξ ου και ο τίτλος του εθνικού ευεργέτη.

Η μαρμάρινη πλάκα υπάρχει ακόμα έξω από το μεγάλο πέτρινο τριώροφο σπίτι του στα Σιταράλωνα, όπου στον πόλεμο το είχαν στρατηγείο οι Ιταλοί.Φεύγοντας του έκαψαν το κατώι.Το σπίτι του ήταν ανοιχτό όλο το 24ωρο, ώστε να καταφεύγουν εκεί όλοι οι ασθενείς όταν υπήρχε ανάγκη να χειρουργηθούν ή να επισκεφτούν Ιατρούς.

Ήταν σπουδαίος φιλάνθρωπος και αγαπητός σε όλο τον νόμο Αιτωλοκαρνανίας με καθολική αποδοχή!Αφού άνοιξε τους δρόμους για να περάσουν τα αυτοκίνητα που αγόρασε, κατόπιν ίδρυσε το ΚΤΕΛ του νομού -που τότε ήταν ιδιωτικό- και ο παππούς Πρόεδρος αφού είχε τελειώσει το Σχολαρχείο και μιλούσε την καθαρεύουσα. Εμείς τα εγγονάκια του δεν καταλαβαίναμε γρι από αυτά που έλεγε.Η σύζυγος του και γιαγιά μου Καλλιρρόη του μιλούσε στον πληθυντικό!

Οδηγούσε μερόνυχτα το ταξί σε χωματόδρομους μέχρι την Αθήνα και με λίγη τροφή στο σακουλάκι του κάτω από αντίξοες συνθήκες βοηθούσε τους ασθενείς, χωρίς να έχει οικονομική ανάγκη να το κάνει. Ήταν εθελοντής οδηγός! Η Πολιτεία τον αναγνώρισε.Υπήρξε μπροστάρης επιχειρηματίας με φωτεινό μυαλό και αγνή ψυχή.Ο γιος του Δημήτριος Γ. Τσίγκας του έμοιασε στον χαρακτήρα και ανέλαβε για λίγο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ.Δυστυχώς απεβίωσε πολύ νέος απο καρδιά αν και ο παππούς τον είχε πάει στην Αμερική για το πρόβλημα της υγείας του.Και ο παππούς Γεώργιος και ο θείος Δημήτριος άφησαν σπουδαίο έργο στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας και αποτελούν μέρος της Ιστορίας του τόπου.»