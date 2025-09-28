Γεώργιος Τρύφωνας: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Ναυπάκτου και γεωπόνος

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στη Ναύπακτο, καθώς έφυγε από τη ζωή, ο Γεώργιος Τρύφωνας, πρώην αντιδήμαρχος Ναυπάκτου και γεωπόνος.

Έφυγε από τη ζωή ο Τρύφωνας Γεώργιος, γεωπόνος, επί σειρά ετών συνεργάτης μου, που υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπάκτου κατά τη θητεία μου ως δήμαρχος Ναυπάκτου

Ο εκλιπών υπήρξε για πολλά χρόνια ενεργό μέλος της πολιτιστικής ζωής της πόλης, χορωδός και στη συνέχεια αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, με πλούσια κοινωνική δράση.

Ήταν παντρεμένος με την Ευφροσύνη Τσαπάρα-Τρύφωνα και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά την Θεοδώρα και τον Λάζαρο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ναύπακτο.