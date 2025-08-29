Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο

Την έκρηξη του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, προκάλεσε μια επερώτηση στη Βουλή για θέματα του υπουργείου από την βουλευτή της Πλεύση Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου, με τον κ. Γεωργιάδη να καταφέρεται εναντίον της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για το θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη με αφορμή το πόρισμα που διαψεύδει τις υποθέσεις περί εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως «έκανε πολιτική πάνω στα πτώματα».

«Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέμματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!», είπε, μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

«Εκπροσωπείτε ένα κόμμα που υιοθέτησε επί μήνες τις θεωρίες περί ξυλολίου (...) Πάνω σε αυτό έστησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εσείς κ. Συνάδελφε μια πολιτική καριέρα. Και τώρα που βγήκε το επίσημο πόρισμα και αποδείχτηκε πως ήταν παραμύθια της Χαλιμάς δεν είπατε μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τα ψέμματα που λέγατε τόσο καιρό και θα πεις σε μένα για εργαλειοποίηση; (...) Γιατί στη Σάμο υπήρξε μαγνητικός τομογράφος πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας και χάλασε τώρα; Αντίθετα, επί δικής μου θητείας στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκε και αξονικός και μαγνητικός τομογράφος (...) Σαράντα χρόνια η Σάμος δεν είχε τίποτα από τα δύο, θα τα αποκτήσει τώρα και βρίζετε εμένα. Θέλετε να ανακυκλώσετε στη Βουλή, όπως κάνατε και με το ξυλόλιο τα παραμύθια περί τραπεζομάντηλου. Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέμματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!

Την ώρα που χτίζουμε το ΕΣΥ και κάθε μέρα κάνουμε εγκαίνια σε μια κλινική που ανακαινίζουμε έχετε το θράσος να μου κάνετε ερώτηση για μια ψεύτικη φωτογραφία που ανάρτησε μια υπάλληλος από κάτι έργα. Για να καταλάβετε τι πολιτικό πράγμα είστε! Ειδικά εσείς! Και εσείς προσωπικά όχι ως κόμμα, που κάνατε αυτή την προπαγάνδα πάνω σε πτώματα! Με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κατέρρευσαν και δεν έχετε την ευγένεια,τη μεγαλοψυχία να πείτε “κάναμε λάθος, παρασυρθήκαμε, αλλά έρχεστε εδώ ακόμα με ύφος τιμητού ενώ γίνατε ρεζίλι των σκυλιών».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πολύ υπερήφανος για το νοσοκομείο Γεννηματά, διότι επί θητείας του γίνονται ταυτόχρονα η ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, η ανακαίνιση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, η αναβάθμιση όλου του κλιματισμού, η ανακαίνιση της αγγειοχειρουργικής κλινικής, η αναβάθμιση του computer room, με το συνολικό κόστος ανακαίνισης, μόνο στο νοσοκομείο Γεννηματά, να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Νωρίτερα, η κ. Καραγεωργοπούλου χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας δημαγωγό προπαγάνδας του ανύπαρκτου έργου σε σχέση με το ΕΣΥ, που εργαλειοποιεί μηνύματα μέτρησης ικανοποίησης και απαντήσεων των πολιτών για ένα ΕΣΥ που μετά την πανδημία, αντί η κυβέρνηση να το θωρακίσει, το έχει αφήσει να καταρρεύσει πλήρως. Σημείωσε δε ότι το 70% των πολιτών δεν απάντησε καθόλου στα sms για την αξιολόγηση και συνεπώς αυτό δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχία, ενώ, όπως είπε, η μεθοδολογία είναι ασαφής και δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, τη δειγματοληψία, την ανωνυμία, την αξιοπιστία της διαδικασίας αυτής.

Πηγή: liberal.gr