Γεωργιάδης: «Περαστικά στον αδελφό της Παπαρίζου, χρειαζόμαστε τον καλό λόγο για τα νοσοκομεία»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» για τη νοσηλεία του αδελφού της σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της υπέστη πρόσφατα σοβαρό έμφραγμα και ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το προσωπικό που τον φρόντισαν.

«Αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας ευχήθηκε καταρχάς περαστικά στον αδελφό της Έλενας Παπαρίζου, ενώ ευχαρίστησε την τραγουδίστρια που μοιράστηκε δημόσια μια θετική εμπειρία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η αναγνώριση της προσπάθειας των γιατρών και του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.

Χθες στο The Voice η κα Έλενα Παπαρίζου ανέφερε αυτή της την πρόσφατη εμπειρία από το ΕΣΥ:

«“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια… pic.twitter.com/GDfq11GGqe — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 28, 2025

