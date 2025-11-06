Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: «Είμαι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου – Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας»

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής τάχθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου, καθώς του αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου υπέρ της οπλοκατοχής αρκεί να είναι νόμιμη, ο υπουργός Υγείας αποκρίθηκε πως «μάλλον έχω την ίδια θέση κι εγώ».

«Εμένα μ αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψή μου δεν την έχω αλλάξει. Νόμιμη (οπλοκατοχή), μόνο νόμιμη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.

Διευκρίνισε πως η βεντέτα στην Κρήτη είναι κάτι το διαφορετικό, καθώς εκεί τα όπλα είναι παράνομα.

«Κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά»

Στο σχόλιο των δημοσιογράφων για τα αυξημένα περιστατικά επιθέσεων ενόπλων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ο υπουργός Υγείας απάντησε πως κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά.

«Στην Αμερική έχουν αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Εάν μπει κάποιος σπίτι σου μπορείς να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη… άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», σημείωσε.

«Δεν είναι σταλινικό κόμμα η ΝΔ – Εκφράζουμε προσωπικές απόψεις»

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η άποψη που εκφράζει είναι προσωπική και «προφανώς δεν είναι της κυβέρνησης» καθώς «ευτυχώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε ‘’σταλινικό’’, κόμμα μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις»

