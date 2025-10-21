Γεωργιάδης: Εκατό φορές θα διαφημίσω την εταιρεία La Vie En Rose που κάνει δωρεές στο ΕΣΥ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ημέρες αφότου αποκάλυψε ότι έχει κάνει botox και μεταμόσχευση μαλλιών, επανήλθε σήμερα (20/10) με νέες δηλώσεις, αυτή τη φορά σχετικά με τη συζήτηση που προκάλεσε η «διαφήμιση» που έκανε στη Δήμητρα Κατσαφάδου και την εταιρεία της «La Vie en Rose».

«Δέχτηκα κριτική γιατί διαφήμισα μια εταιρεία για κρέμες, τη La Vie en Rose της κυρίας Κατσαφάδου. Για ποιον λόγο το έκανα όμως; Πέρα από το ότι είναι πολύ καλές κρέμες και τις συστήνω έχω συγκινηθεί και με αυτή την οικογένεια για τον εξής λόγο: Έρχεται μια μέρα στο γραφείο μου ο κ. Μαλακοδήμος και μου λέει: Εμείς τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά και θέλουμε να κάνουμε δωρεές στο ΕΣΥ».

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε δημόσια την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας: «Ας έρθουν και άλλοι να κάνουν τέτοιες δωρεές να τους διαφημίσω. 100 φορές θα τη διαφημίσω και σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναγνωρίζουμε το καλό» δήλωσε στο Action 24.

Όσον αφορά το botox, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι θεωρεί υποκριτικό «να κρύβουμε αυτό που κάνουμε», επισημαίνοντας ότι τα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών είναι γεμάτα. «Μόνο ο Άδωνις πάει;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι δωρεές της La Vie En Rose

Σημειώνεται ότι η εταιρεία La Vie En Rose, που ανήκει στη Δήμητρα Κατσαφάδου έχει κάνει σημαντικές δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύοντας τον εξοπλισμό και τις υποδομές νοσοκομείων που εξυπηρετούν ογκολογικούς ασθενείς.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των δωρεών των μέχρι σήμερα προσφορών ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια αξονικού τομογράφου, αξονικού συστήματος θεραπειών, ρομποτικού μηχανήματος για εγχύσεις, καθώς και δύο ειδικών κρεβατιών ακτινοπροστασίας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει τη δημιουργία νέων θαλάμων για τη βελτίωση της νοσηλείας των ασθενών. Επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια, προσφέρει εντελώς δωρεάν μια σειρά 5 προϊόντων που ανακουφίζουν τους καρκινοπαθείς ασθενείς μετά τις ακτινοβολίες

Η La Vie En Rose προχωρά τώρα σε ένα νέο, ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα: τη δημιουργία Νέας Μονάδας Ογκολογικών Ασθενών στο Νοσοκομείο Λαϊκό, συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας, αναμένεται να καλύψει κρίσιμες ανάγκες του νοσοκομείου και να συμβάλει ουσιαστικά στη φροντίδα και θεραπεία καρκινοπαθών.

protothema.gr