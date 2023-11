Γεωγραφικό ρεσιτάλ Βαμβακούλα – Η Σαντορίνη στο Μεσολόγγι!

Δείτε το δελτίο καιρού από την εκπομπή “I’m a Celebrity…Get me out of here” του ΣΚΑΙ, όπου ο Χειμωνέτος και ο Βαμβακούλας έδωσαν “γεωγραφικό ρεσιτάλ”.

Δείτε τον κ. Βαμβακούλα στο 13:36.

Ο καιρός την Κυριακή στην Αιτωλοακαρνανία