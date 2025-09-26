Γενικό Λύκειο Εμπεσού και Δήμος Αμφιλοχίας συμπράττουν για το περιβάλλον

Μαθητές από Ρουμανία, Κροατία και Πολωνία υποδέχθηκαν το Γενικό Λύκειο Εμπεσού και ο Δήμος Αμφιλοχίας στο πλαίσιο Erasmus+, με δράσεις για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Με συγκίνηση και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε στον Εμπεσό η υποδοχή 30μελούς αποστολής μαθητών και εκπαιδευτικών από τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία, παρουσία του Δημάρχου Αμφιλοχίας κ. Αθανασίου Τορουνίδη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο Λύκειο Εμπεσού, στο περιθώριο της υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ KA210-SCH.

Επίσημες παρουσίες και χαιρετισμοί

Ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία και τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος για τους μαθητές, το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την άρτια προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση, ενώ υπογράμμισε ότι «το μέλλον ανήκει στα παιδιά και είναι χρέος όλων μας να τα στηρίζουμε σε κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί τη γνώση, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον». Παράλληλα, σημείωσε πως τέτοιες διεθνείς συνεργασίες ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των νέων και φέρνουν στον τόπο νέες προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Μπαγιάτης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εμπεσού κ. Ηλίας Μπαρμπάκης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού κ. Σπύρος Κοντός.

Η ομιλία του συντονιστή

Κατά την ομιλία του, ο κ. Εμίλ Θεοδωρόπουλος, συντονιστής της δράσης για την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Γενικού Λυκείου Εμπεσού το 1975, το σχολείο μας ανοίγει τις πόρτες του σε ευρωπαϊκά σχολεία. Το μικρό μας σχολείο δεν είναι πια απομονωμένο· είναι μέρος μιας μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Ελπίζω αυτή η εμπειρία να μείνει για πάντα στις καρδιές σας και να χτίσουμε μαζί φιλίες και συνεργασίες για το μέλλον του πλανήτη μας».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ευχαρίστησε τον διευθυντή του σχολείου κ. Βάιο Παππά, τον Δήμαρχο, τους συναδέλφους, τους γονείς και την τοπική κοινωνία για τη στήριξη, ενώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη προσπάθεια των ξένων αποστολών που ταξίδεψαν έως και 18 ώρες οδικώς για να φτάσουν στον Εμπεσό.

Πολιτιστικό καλωσόρισμα και δράσεις

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από παραδοσιακούς χορούς, που παρουσίασαν μαθητές του σχολείου, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και καλωσορίζοντας θερμά τους Ευρωπαίους εταίρους.

Κατά το διάστημα της παραμονής τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους θα συνεργαστούν σε διεθνείς ομάδες, θα σχεδιάσουν το «Οικολογικό Χωριό του Μέλλοντος» και θα κατασκευάσουν μια τρισδιάστατη μακέτα του. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να αναδείξουν τη σημασία της συνεργασίας και της οικολογικής συνείδησης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση.