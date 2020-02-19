Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

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Γενική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πατρών – Πύργου

Γενική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πατρών – Πύργου

Αχαϊας, Δυτικη Ελλαδα, Κοινωνικα Νεα

Διαβάστε την ανακοίνωση: 

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΛΕΒΑΡΗ – ΩΡΑ 12:00 μ

ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ
Όρια Νομών ΗΛΕΙΑΣ – ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΟΛΗ Η ΗΛΕΙΑ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟ – ΟΛΥΜΠΙΑ -ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΔΙΑ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ: ΠΥΡΓΟΥ, ΠΗΝΕΙΟΥ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

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