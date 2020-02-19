Γενική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πατρών – Πύργου
Διαβάστε την ανακοίνωση:
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΛΕΒΑΡΗ – ΩΡΑ 12:00 μ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ
Όρια Νομών ΗΛΕΙΑΣ – ΑΧΑΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΟΛΗ Η ΗΛΕΙΑ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟ – ΟΛΥΜΠΙΑ -ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΔΙΑ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΟΙ ΔΗΜΟΙ: ΠΥΡΓΟΥ, ΠΗΝΕΙΟΥ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ