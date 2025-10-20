Γενέθλια είχε ο Γιώργος Καράβας - Οι τρυφερές ευχές από τη σύζυγό του και το γλυκό φιλί

Τα γενέθλιά του γιόρτασε σήμερα, 20 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Καράβας, και η γυναίκα της ζωής του, Ραφαέλα Ψαρρού, θέλησε να του ευχηθεί με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Η Ραφαέλα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες, στις οποίες οι δυο τους φιλιούνται στο στόμα, αποτυπώνοντας τη βαθιά αγάπη και τη σύνδεσή τους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Που στέκονται, πράττουν, και μέσα από τη στάση τους χτίζουν τα πάντα γύρω τους, με δύναμη, με σεβασμό, με συνέπεια.

Έτσι πορεύομαι δίπλα σου. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε χτίσει ακόμα περισσότερα, και κάθε μέρα μου θυμίζει πως το “μαζί” είναι επιλογή, όχι συνήθεια. Χρόνια σου πολλά μωρό μου! Να σε χαιρόμαστε!»

Πηγή: gossip-tv.gr