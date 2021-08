Γενέθλια αγκαλιά με τον σύζυγό της η Γωγώ Μαστροκώστα (ΦΩΤΟ)

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απόλαυσαν οικογενειακώς η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας.

Το αγαπημένο ζευγάρι μαζί με τη μοναχοκόρη του, Βικτώρια, επέλεξε τη Λευκάδα για το φετινό καλοκαίρι, με το νησί του Ιονίου να τους μαγεύει με τις ομορφιές του.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο έχει μάλιστα ανεβάσει και μερικά στιγμιότυπα από εκεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να δείξει στους followers της πως περνάει.

Στον επόμενο σταθμό τους στην Θεσσαλονίκη μάλιστα γιόρτασαν όχι μόνο το τέλος των διακοπών τους, αλλά και τα γενέθλιας της Γωγώς, καθώς σήμερα είναι η μέρα της γέννησης της.

Στην φωτογραφία αγκαλιά με τον σύζυγο της χαμογελάει χαρούμενη σχολιάζοντας: «Αυτό για μένα είναι ευτυχία…!!! Thank you my love».

in.gr

