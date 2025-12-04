ΓΕΛ Νεοχωρίου: Εκδήλωση για την Ημέρα Ανθρώπων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρώπων με Αναπηρία, 3 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε στο ΓΕΛ Νεοχωρίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μια εκδήλωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης σεβασμού της διαφορετικότητας…

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό, το καλωσόρισμα του κ. Σταύρου από το Διευθυντή του ΓΕ. Λ. Νεοχωρίου Γιάννη Καρύμπαλη που σύστησε τον κ. Σταύρου στους μαθητές, στις μαθήτριες, στο Σύλλογο διδασκόντων και στην κα. Ιωάννα Μεταξοπούλου – Λίκερτ Σύμβουλο ΠΕ05, παιδαγωγικής ευθύνης, που παρευρέθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης.

Εισηγητής, παρουσιαστής ο κος. Ιωάννης Σταύρου, άτομο με κινητικά προβλήματα λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας και αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόνισε ότι η σημερινή εκδήλωση δε θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής ομιλίας.

Βασικό της συστατικό θα είναι η αλληλεπίδραση όπως θα καθορίζεται από τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων μαθητών και καθηγητών.



Ο κ. Σταύρου τόνισε ότι χρειάζεται η συνειδητοποίηση μιας κατάστασης και κυρίως η αποδοχή της έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τρόποι αντιμετώπισής της. Εφόσον κάποιες λειτουργικότητες εξασθενούν, ανέφερε επίσης πως ωφελεί να αποκτηθούν, να καλλιεργηθούν εναλλακτικές δεξιότητες στο άτομο επιτρέποντάς του να συμμετέχει ισότιμα και ενεργά στον επαγγελματικό και κοινωνικό βίο…

Απέκλεισε την απομόνωση και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνύπαρξης με το κοινωνικό σύνολο καθώς και την ένταξη στο κοινωνικό δυναμικό.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αξία και την προσφορά του αθλητισμού κάνοντας αναφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.



Η συμμετοχή και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη από όλους τους παρευρισκομένους δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Σταύρου να προσεγγίσει “ουσιαστικά” το θέμα της αναπηρίας με κύριους γνώμονες τις έννοιες της ευαισθητοποίησης, της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμπερίληψης.

«Ευχαριστούμε ολόψυχα τον κ. Σταύρου για τη διαδραστική αυτή εκδήλωση που έδωσε γνώσεις, εφόδια και ρεαλιστικές απεικονίσεις και αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης του Σχολείου.